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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 06 Ocak 2017, Cuma

‘Yanlış diyet saçımı döktü’

İki yıl önce şeker hastası olduğumu öğrendim. 41 yaşındayım. Doktorun dediklerini yapıyorum. Şeker hastalarının cinsel hayatı biter diyorlar doğru mu?
Diyabet herkesi aynı şekilde etkilemez, hatta diyabeti iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Bununla beraber, diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde; diyabet sinirlerde hasara yol açarak, beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozabilir. Böyle bir durumda yapman gereken bu durumu doktorunuza zamanında anlatmandır. Size en doğru bilgiyi ve tedaviyi kendi doktorunuz verecektir.

23 yaşında, 117 kiloyum. Ne yapsam kilo veremiyorum. Ameliyat olsam iyi olur mu?
Tembellik yok. Ameliyat ihtimalini doktorun önerir. Sen diyet yapıp, kendini düzene sokmalısın. Ameliyat oldun sonra yine kilo alabilirsin. Ruh ve damak operasyonunu senin yapman lazım. Boyun kaç santimetre belirtmemişsin. Ameliyat ihtimali için beden kitle endeksi ölçümü lazım. Boyuna göre bu ölçü değişir. Örneğin boy 1.80 ise endeks ölçümün 35,5 olur. Obezite yani şişmanlık cerrahisi için beden kitle endeksi 40'ı geçerse veya 35-39.9 ve ciddi tıbbi hastalıklar varsa uygulanır. Boy ve diğer beden hastalıkları durumuna göre doktorun bu tedaviyi önerebilir.

Hocam 3 aydır zayıflayayım diye diyete başladım. Saçlarım dökülüyor.
Özellikle hızlı kilo verdiren, açlık diyetleri bedenin normalde ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sunmayabilir. Yan etki varsa uygulamayı bırakın. Bunlar metabolizmanıza verdiği yıkımın yanı sıra saç sağlığınızı da kötü etkilemiş. Saç dokusu vücudunuzun en hızlı büyüyen dokularından biridir. Vücut yeterli besin almadığında ilk zarar gören de saçlardır. Kafanıza göre diyet kafada saç bırakmayabilir. Dikkat edin!
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