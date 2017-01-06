‘Yanlış diyet saçımı döktü’
Diyabet herkesi aynı şekilde etkilemez, hatta diyabeti iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Bununla beraber, diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde; diyabet sinirlerde hasara yol açarak, beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozabilir. Böyle bir durumda yapman gereken bu durumu doktorunuza zamanında anlatmandır. Size en doğru bilgiyi ve tedaviyi kendi doktorunuz verecektir.
23 yaşında, 117 kiloyum. Ne yapsam kilo veremiyorum. Ameliyat olsam iyi olur mu?
Tembellik yok. Ameliyat ihtimalini doktorun önerir. Sen diyet yapıp, kendini düzene sokmalısın. Ameliyat oldun sonra yine kilo alabilirsin. Ruh ve damak operasyonunu senin yapman lazım. Boyun kaç santimetre belirtmemişsin. Ameliyat ihtimali için beden kitle endeksi ölçümü lazım. Boyuna göre bu ölçü değişir. Örneğin boy 1.80 ise endeks ölçümün 35,5 olur. Obezite yani şişmanlık cerrahisi için beden kitle endeksi 40'ı geçerse veya 35-39.9 ve ciddi tıbbi hastalıklar varsa uygulanır. Boy ve diğer beden hastalıkları durumuna göre doktorun bu tedaviyi önerebilir.
Hocam 3 aydır zayıflayayım diye diyete başladım. Saçlarım dökülüyor.
Özellikle hızlı kilo verdiren, açlık diyetleri bedenin normalde ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sunmayabilir. Yan etki varsa uygulamayı bırakın. Bunlar metabolizmanıza verdiği yıkımın yanı sıra saç sağlığınızı da kötü etkilemiş. Saç dokusu vücudunuzun en hızlı büyüyen dokularından biridir. Vücut yeterli besin almadığında ilk zarar gören de saçlardır. Kafanıza göre diyet kafada saç bırakmayabilir. Dikkat edin!
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- ‘Yanlış diyet saçımı döktü’
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Rahim ağzı kanserine dikkat 04 Ocak 2017, Çarşamba Doktor bey, cinsel organım sık sık iltihaplanıyor. Adetlerim düzenli. Yılda en az 5-6 kez iltihap tanısı konuyor....
- Şeker hastaları perhizi bozmamalı 02 Ocak 2017, Pazartesi 1.5 yıldır şeker hastasıyım. İlaçlarımı içiyorum. Sabahları tarçınlı bal yiyorum. Şekeri düşürdüğü için sarımsak...
- Tiroit hastalığı gebeliği engeller 01 Ocak 2017, Pazar 1.48 cm boyundayım. 66 kiloyum. Bebeğimiz olmadığı için doktora başvurduk. Bana 'Zayıfla' dedi. Bir de 'Troit bezin...
- Şeker hastalığı mantar yapar 31 Aralık 2016, Cumartesi İş arkadaşıma doktorlar cinsel yolla bulaşan hastalık tanısı koymuşlar. Eşine de bulaşmış olabilir mi diye soruyor....
- Eşimi tatmin edemiyorum 30 Aralık 2016, Cuma Hocam cinsel hayatımızda sorun var. İlişkimiz 10 dakika kadar sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Sizce benim...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri