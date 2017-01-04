Rahim ağzı kanserine dikkat
Hemen kan şeker yükleme testi yaptır. Kadın Hastalıkları ve Üroloji açısından muayenelerini ol. Bunun dışında pamuklu iç çamaşırları kullan. Her gün çamaşır değiştir. İdrar ya da dışkılama sonrası temizliği cinsel organını ön üst bölgesinden aşağı ve arkaya doğru yap. Kullandığın temizlik malzemelerinin hijyenik olmasına dikkat et. Alafranga ya da klozetlerde taharet musluğu kullanımları tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları yapabilir. Eşinin cinsel organ temizliğine dikkat etmesini sağla. Köpük banyosu, sert sabun, sprey deodorantlı tamponlar gibi tahrişe yol açabilecek alışkanlıklardan sakın. İç çamaşırınız nemli kalmasın. El temizliğinize dikkat edin.
52 yaşındayım. Adetim 3 yıldır yok. Son 2-3 aydır lekelenmeler, ara kanaması gibi şikayetlerim oluyor. 1 yıl önce yayma yaptılar normal çıktı. Ne yapmalıyım?
Anormal vajinal kanama, lekelenme ya da akıntı yeni başlamış. Beklemeden tekrar Kadın Hastalıkları Uzman muayenesi gerekir. Rahim ağzı ve rahim ile ilgili değerlendirmeler şart. Beklenmeyen kanamalı şikayetler önemsenmelidir. PAPSmear testi dediğimiz yayma testi, rahim ağzı kanserine dönüşebilecek hücresel değişiklikleri saptamaya yarayan en pratik ve en iyi yöntemdir. Erken tanıyla kanserden korunmak mümkün olabilir.
12 yıldır tansiyon yüksekliğim var. İlaç kullanıyorum. Yazın tansiyonum düzensizleşiyor. Sıcak havalarda nelere dikkat etmeliyim?
Sıcak havalarda tansiyonunuzu daha sık ölçün, düzenli yemek yiyin, su için, uyku düzenine dikkat edin, klimalı ortamlardan sakının.
Saat 12:00 -16:00 arasında açık havada bulunmamaya çalışın, Pamuklu, cildin hava almasını sağlayacak kıyafetler tercih edin, mutlaka şapka-şemsiye kullanın. İlaçlarınızı düzenli kullanın, Kullandığınız ilaçları ve dozlarını bilin, Kullandığınız ilaçları ve dozlarını öğrenin. Bir kâğıda yazın. Siz rahatsızlanırsanız bilgiye kolay ulaşmalarını sağlayın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Rahim ağzı kanserine dikkat
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