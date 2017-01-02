Şeker hastaları perhizi bozmamalı
Şeker hastalığındaki ilk amacımız şekeri düşürmek değil, yükseltmemektir. Bunun için yapılacak ilk uygulama sizin için hazırlanan yemek listesini uygulamak olmalı. Yani sadece şekerli gıda yememek doğru perhiz yaptığınız anlamına gelmiyor. Kan şekerin düzensiz beslenmeyle yükselir. İlaçla düşürmekte gördüğün zararı düzeltmez. Bal doğal bir gıda da olsa fazlası şeker hastalarında önerilmez. Tarçın önemli bir düzenleyici olabilir ancak düzensiz perhizde tek başına bir işe yaramaz. Doğru zamanda, doğru miktarda, doğru gıda yersen mesele kalmaz.
Annem Parkinson hastası. Doktorlar tedaviye başladı. B vitaminin işe yaradığını düşünerek anneme veriyorum. Bir sakıncası olur mu? Bir de başka hangi vitaminleri verebilirim?
Annenize siz vitamin de, başka ek ilaçlar da vermeyin. Çünkü hastalıkların tedavileri ciddi bir sorumluluktur. Yanlış bilgi, bilgisizlik ve tedbirsizlik nedeni ile sevdiğiniz insanlara zarar vermek istemiyorsanız ne olur tedavileri doğru yapın. Kafanıza göre ilaç ekleyip çıkartmayın. B6 vitamini olan ilaç, Parkinson için kullanılan ilacın etkilerini azaltabilir. İlaçtan faydalanamaz. Yani kaş yaparken göz çıkarırsın. Tedaviyi düzenleyen doktorunla sürekli iletişimde ol.
Hocam, ben 8 aylık hamileyim. Herhangi bir sağlık sorunum yok. Bu dönemde yaptırmam gereken tahliller var mı? Şimdiden teşekkür ederim.
Üçüncü 3 ay (28 haftadan doğuma kadar yaklaşık 40. haftalar) veya 3.trimester dediğimiz döneme gelmişsiniz. Bu haftalarda kullanılan laboratuvar testleri birincil olarak sağlıklı bir bebeğin doğumunu hazırlamaya yöneliktir. İdrarda glukoz ve/veya protein tarama testi, idrarda bakteri varlığını saptamak için idrar kültürü (tekrarlanabilir), grup B streptokok, Hemoglobin ve trombosit sayımı doktor kontrolünde istenebilir. Size has olarak sizi takip eden doktorun isteyecekleri testler olursa da ihmal etmeyin.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Şeker hastaları perhizi bozmamalı
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