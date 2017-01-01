Tiroit hastalığı gebeliği engeller
İnfertilite ya da daha yaygın bilinen adıyla kısırlık, özellikle şişman anne adaylarında sık görülebilir. Bebek hazırlığı yapan tüm anne adaylarına sağlıklı kiloya inmelerini tavsiye ederiz. Bu, bebek beklentisini arttıran bir tedbirdir. Ayrıca insülin direnci olan hastalarda, gerekirse şeker hastaları için kullandığımız bazı ilaçları diyetle birlikte vererek gebelik şansında artma bekleyebiliriz. Ayrıca troit bezinin çalışması fazla veya az olursa birçok hastalık meydana gelir. Az çalışan troit bezinde kısırlık meydana gelebilir. Bu yüzden bebek beklentisi ile doktora başvuran hastalarımızda TSH, gerekirse FT4 testi isteriz. Verdiğin boy ve kilo durumuna göre Beden Kitle Endeksin (BMI) 30.1 yani obezite sınıfındasın. Hemen kilo vermeye başla. Diyet düzenlemesi, yeterince su içmen ve hareketi arttırman şart. İç hastalıkları uzmanı olarak bu düzenlemeleri ve takipleri bizler yaparız. En kısa zamanda güvenebileceğin bir iç hastalıkları uzmanı bul ve takibe başla.
İdrar yanmam var. Doktor iltihap olduğunu söyledi, ilaç verdi. Ama ilaçlar dokununca bıraktım. Şikayetim devam ediyor. Ne yapmam lazım?
Yeni tedavi düzenlememiz gerekir. Tedavi edilmeyen iltihap böbrek ve idrar yolu organlarına zarar verir. İlaçlar bedene girince faydasız zararı ortaya çıkar. Özellikle idrar yapma sonrası ve dışkılama sonrası temizlik doğru yapılmalıdır. Yoksa bayanlarda daha sık olmak üzere idrar yolu enfeksiyonları tekrarlar. Tekrar doktoruna git. Hangi ilaçların nasıl dokunduğunu söyle.
Sperm sayımı ölçtürdüm, 42 milyon çıktı. İlişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim, gücüm var ama spermim yok. Nereye başvurmalıyım?
Özellikle sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanları da hormonal durumunu araştıracak. Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir. Ayrıca cinsel ilişki ile çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Tiroit hastalığı gebeliği engeller
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