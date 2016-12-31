Şeker hastalığı mantar yapar
Sana soracağına bence doktoruna sorsun. Çünkü her hastalık kendine göre özellikler taşır. Tedbirler hastalığa, kişiye, tedaviye göre değişir. Genel olarak bahsetmek gerekirse; cinsel yolla bulaşan hastalıklar hiçbir şikayet olmaksızın da bulaşmış olabilir. Bence eşine de gereken tahliller yapılsın. İşeme veya cinsel ilişki sırasında ağrı veya yanma, regl günleri dışında ara kanamalar, cinsel bölgenin kızarık ve şiş olması, cinsel organdan akıntı gelmesi, cinsel ilişki sırasında kanama, cinsel bölgede yumrular, açık yaralar, kabarıklıklar, renkli döküntüler varsa cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından araştırmak gerekir.
3 yıldır şeker hastasıyım. Sık sık idrar yolu enfeksiyonum oluyor. Adetimde bile kaşıntı oluyor. Ne zaman gitsem mantar diyorlar. Niye bu mantar geçmiyor?
Özellikle Bayan Diabetes Mellitus veya şeker hastalarında idrar yolu enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Bayanların idrar yolları kısadır. Kolay enfeksiyon riski vardır. Özellikle perhize dikkat edin. Kan şekeri yüksek giderse idrar ve idrar yolları enfeksiyona yatkın hale gelir. Nemli ortamda mantar sık tekrarlar. Özellikle banyo, havuz, hamam gibi ortamlarda mantar enfeksiyonu sık olur. İdrar yollarının veya başka bir deyişle cinsel organınızın temizliğine bu nedenle dikkat edin. Cinsel ilişki sırasında da eşinizin cinsel organ temizliği de önemli. Bu konuyu da eşinle mutlaka görüş.
65 yaşında annem var. Rahim sarkması var dediler. Ameliyat edelim diyorlar. Bu yaşta ameliyat şart mı?
Yaş konusu ameliyat mecburiyetinden sonra gelir. Rahim sarkması iç organları taşıyan liflerin esnemesi, gevşemesi nedeniyle organların aşağı sarkmasıyla meydana gelir. Ya fizik tedavi yöntemleriyle ya da ameliyatla düzeltmeler yapılmaya çalışılır. Tedavi seçimi hastaya göre değişir. Hastanın yaşı, çocuk isteği, sarkmanın şiddeti, cinsel hayatının etkilenme düzeyi kararı etkiler. İlerlemiş sarkmalarda fizik tedavi işe yaramaz. Ameliyatı, tüm ameliyatlar gibi riskler taşır. Ameliyatla hastanın dışarı sarkan kitleden kurtarılması ve vajinal düzeltme yapılması planlanır. Çok huzursuz olduysan bir uzmana daha danış. O da ameliyat diyorsa demek ki ameliyat mecburi.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Şeker hastalığı mantar yapar
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