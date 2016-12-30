Eşimi tatmin edemiyorum
Sana ait sorun yok gibi görünüyor. Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ilgili değildir. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. İlişki öncesi sevmedokunma dönemini uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Genç kadınlarda sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.
Hocam 4 yıldır şekerim var. Yaşım 60. Vitamin takviyesi işe yarar mı?
Şekeriniz düzensiz olarak çok yükseliyorsa idrarla vitamin ve hatta minerallerin kaybı artabilir. Aynı şekilde kontrolsüz olarak kısıtlanmış diyetlerde de beden olumsuz etkilenerek ihtiyacı olan vitaminleri alamamış olabilir. Enfeksiyon durumlarında da ihtiyaçlarımız değişebilir. Bu nedenle bu gibi durumlarda doktorunuz ek vitamin ve mineral tavsiye ederse alın. Düzenli ve doğru beslenen, şeker düzeyi uygun giden kişilerin ek vitaminlere özellikle ihtiyacı olmaz. Yaş ilerledikçe destek ihtiyacı ortaya çıkmışsa gereken vitaminleri doktorunuz size verecektir.
Ellerim soğuk suda çok kaşınıyor. 'Sabundandır' dedim ama değil. Geçmiyor. Pembe kabarıklıklar da var. Ne olabilir?
Sende 'soğuk ürtikeri' dediğimiz hastalık var. Soğuk hava, kar, yağmur, soğuk suya maruz kalanlarda rastladığımız bir hastalık bu. Soğuk cisimlerle temas veya soğuk yiyecek-içeceklerle de ortaya çıkabilir. Hastalığı basit bir yöntemle tespit edebiliriz. "Buz-Küp" testi için bir buz küpü veya 0-4 derece soğukluğundaki cisimi deriye 4-5 dakika temas ettirin. Daha sonra deriyi ısıtın. O kısmın kızarıp şişiyorsa sizde soğuk ürtikeri var demektir. Cildiye veya iç hastalıkları uzmanı tedavi ve takibini yapar.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşimi tatmin edemiyorum
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