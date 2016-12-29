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  1. Bebek için sabırlı olmalısınız
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 29 Aralık 2016, Perşembe

Kansızlık dikkati azaltır

15 yaşında kızım var. Dersleri çok iyi gidiyordu. Ama regl olduktan sonra notları düşmeye başladı. Adet dönemi başı çok ağrıyor. Bu durumun bağlantısını çözemedim. Siz ne dersiniz?
Özellikle kız çocuklarında adet kanamaları demir eksikliğine neden olabilir. Ayrıca B12, folik asit gibi kan yapımına faydalı vitamin eksikliklerinde anemi yani kansızlık olabilir. Bu da öğrenmeyi, dikkati azaltır. Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, baş ağrıları yapabilir. Uzun sürerse veya ileri seviyede kansızlığa neden olursa öğrenme ve okul başarısı bozulur. Demir veya eksikliği olan vitaminlerle başarılı tedaviler yapılır.

Sayın hocam 22 yaşındayım. Boyum 1.72 cm, kilom ise 94. Arkadaşlarım bana 'obezsin' diyorlar. Ben de kilolu olduğumu söylüyorum. Sizce de obez miyim? Hangi diyeti önerirsiniz?
Bu özelliklerinizle beden kitle endeksi dediğimiz ölçümünüz 31, yani obezsiniz. Üzülmeye gerek yok. Hiç alınganlık yapmayın. Çünkü bu da kilo yapar. Şişmanlık düzenli takiple düzene girebilen bir hastalıktır. Bilmem ne diyetleriyle günü birlik tedaviler sadece düzensiz bir beden yaratır. Önce bir iç hastalıkları uzmanının takibine girmen gerekir. Gerek hormonlar, gerek insülin-glikoz düzenin, gerekse diğer bedensel özelliklerinin tespiti şart. Ardından sana has yemek, egzersiz, stres kontrol yöntemleri planlamalıyız. Sonra kalıcı olarak kilo verdirebiliriz.

40 yaşındayım. Yaklaşık 6 aydır boyun fıtığıyla mücadele ediyorum. Geceleri çok ağrım oluyor. Kas gevşetici ilaçlar, iğneler fayda sağlamıyor. Ne olur derdime bir çare...
Bel fıtığı hastalığında omurilikten geçen sinir kabloları kas-kemik-kıkırdak-kireç yapıları ile ezilip sıkışabilir. Ortaya çıkan ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez. Sadece ilaçlar değil, yağlar-tozlar-buzlar-kazlarkozlar da tedavi etmez. Ya fizik tedavi uygulamaları ya da ameliyat ile sinir kablosunun maruz kaldığı sıkışma-ezilme azaltılabilir. Öncelikle güvendiğin bir fizik tedavi uzmanının takibine gir. Ameliyat gereksinimi varsa fizik tedavi uzmanın, 'Artık sadece ameliyat işe yarar' deyip gerekeni yapar.
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