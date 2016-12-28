Bebek için sabırlı olmalısınız
Önce sabır, sonra sabır, hep sabır. Öncelikle bir çift her şey normal olsa da cinsel ilişkilerine rağmen bebek sahibi olmayabilir.
Hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadan doğru zamanda haftada 2-4 kez doğru şekilde cinsel ilişkiye giriyorsanız 1 yıl bekleyin. Kadının yaşı 30'u geçmişse 6 ay bekleyin. Sonra Kadın hastalıkları uzmanına, erkek üroloji uzmanına muayene olmalı. Ancak doğru cinsel ilişki nasıl olur yeterince bilinmiyorsa hemen beklemeden uzmanından bilgi alın.
Bir endoskopi yaptırdım hayatım karardı. Polip varmış. İnternette de bir sürü şey yazıyor. Ne yapayım bilemedim. Kanser olur muyum?
Önce sakin ol.
Kimin kanser olup olmayacağını hiç kimse bilemez bu bir. İnternete ne yazılmış, niye moralin bozuk anlamadım. Polipler bir nevi et benidir.
Polipler bağırsak yüzeyinden başlar. Bağırsak içine doğru çıkıntı yapar. Saplı veya sapsız mantar veya tomurcuk gibi yapıları olan bezelerdir.
Polipler kanser yatkınlıkları yoktur. Ağızdan makata kadar her yerde olabilirler. Çoğunlukla kalın bağırsakta yerleşirler.
Birkaç milimetreden 6-7 santimetreye kadar değişebilirler.
Yağdan zengin ve liften fakir bir diyetle beslenme, polip oluşumunu kolaylaştırabilir.
Ailesel yatkınlık da vardır.
Gerekli tedavi yeterlidir.
55 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Neden menopozda kemikler erir?
Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, Romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir.
Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonunun azaldığını ve bunun sonucunda kırık riskinin arttığını belirtti.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Bebek için sabırlı olmalısınız
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