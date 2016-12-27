Her sıkıntı depresyon değil
Gebeliğin 24. haftasında önce 50 gram glikozla yükleme testi yapılır. Gerekirse yani kan şekeri 140-180 arasında çıkarsa 75 gram glikozla yükleme testi tekrar yapılır. Açlık kan glikoz ölçümü 95, 1saat tokluk kan glikozu 180, 2. saat tokluk kan glikozu 155 üstündeyse gebeliğe bağlı diyabetes mellitus yani gebelik şekeri diyoruz. Anlattıklarında bazı bilgiler eksik. Yani kaç gram glikozla yükleme yapıldığı, kaçıncı saat değerinin 155 olduğunu yazmadığından tam bir tanı ihtimali bilgisi vermek doğru olmaz. Ancak kan şekerin her halükarda yüksek. Mutlaka diyet uzmanından tedavi diyeti almalı ve uygulamalısın. Gerekirse insülin kullanılabilir. Bunda da korkacak bir şey yok.
Çok stresliyim. Başım dönüyor, halsiz kalıyorum. Arkadaşlarım depresyon ilacı kullan diyor. Alsam yarar mı?
Kararsız kişilik yapısı strese girmeye yatkındır. Böbrek üstü bezi çok çalışırsa bedenimiz çabuk yorulur. Kan şeker dengemiz, tansiyonumuz, midemiz olumsuz etkilenir. Zor öğrenip kolay unuturuz. Sen de bunlara dikkat et. Hemen depresyon ilaçlarına sarılma. Her sıkıntı depresyon değildir. Altından kalkamazsan doktorun sana ilaç verir. Başına gelenlerle mücadele etmeyi öğren. Ispanak, soya fasulyesi, süt ve ürünleri, yumurta, et, balık, su, ceviz, badem, fındık tüketimi gerimi azaltan beslenme şekilleridir.
52 yaşındayım. Meme kanserinden korunmak için meme grafisi çektirmek istiyorum. Ne yapmam gerekir?
Kendi başınıza hareket etmeyin. Düzenli takip edildiğiniz bir doktora başvurun. Sizin için planları ve takipleri düzenlesin. Meme kanserinin erken tanısında mamografinin kaliteli çekilmesi çok önemlidir. Düşük kalitede mamografi çekimlerinde meme içindeki yoğunluk seçilemeyebilir. Kanser varsa tanı konulamayabilir. Bu nedenle meme kanserinin erken tanısı için rutin kontrollerde dijital mamografiler kullanılmalıdır. Bu değişimlerin kanserleşmeden hemen önceki hali, dijital mamografiler sayesinde yakalanabilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Her sıkıntı depresyon değil
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