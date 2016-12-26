Cinsel hayatım bitti mi?
Diyabet, yani şeker tüm vücudu etkileyen bir hastalık. Şeker hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Mutlak günde en az 1 saat egzersiz yap. Hemen üroloji muayenesi gerekli. Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart. Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz.
Babamda prostat büyük. Amcam prostat kanseri. Prostat kanserinde erken teşhis check-up ile mümkün mü?
Prostat hastalıkları neredeyse tüm erkeklerin korkulu kabusudur. Her hastalıkta olduğu gibi prostatta da sıkı takip önemlidir. Çünkü prostat kanseri genellikle geç şikayet meydana getirir. Tarama veya check-up gibi yöntemler çok kıymetlidir. Şikayetsiz muayenelerde kişinin hikayesi dinlenir. PSA adı verilen bir test yapılır. Tüm batın ultrasonografisi yapılır. Bu yüzden aklında kalacağına gerekli girişimlerde bulunup kontrollerini yaptırabilirsin.
Sabah çok erken kalkıp işe gidiyorum. Akşam da geç geliyorum. Yeterli beslenemediğimi düşünüyorum. Bunu nasıl anlarım?
Yetersiz ve dengesiz beslenenlerin hareketleri ağırdır. İsteksizlik vardır. Karında şişlik, ciltte çekinti, kırışıklık, çatlama ve kuruma olur. Tekrarlayan baş ağrıları, yorgunluk, bitkinlik günlük hayata tahammülü azaltır. Mevsim sebze-meyveleri, çavdar, çok tahıllı ekmek, zeytinyağı, bakliyat, hayvani proteinlerin düzenli ve dengeli tüketildiği, ceviz-fındık gibi gıdalarla desteklenen beslenme beden ihtiyaçlarını doğru ve tam karşılar. Sihirli formül budur.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Cinsel hayatım bitti mi?
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