Erkeni de, geç olanı da rahatsız eder
Aslına bakarsanız her şeyin ortası karar. Erken boşalma kadar geç boşalma da son derece rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Bu, cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Geç boşalmada, psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş. Tıbbi destek al. Kısa sürede bu durumdan kurtulman mümkündür.
Hocam bel ağrım var. 2 aydır geçmiyor. 'Bel fıtığı' dediler ama benim ağrım sabah kalkmadan başlıyor. Bir de hareket ettikçe azalıyor. Bel fıtığı olan arkadaşlarımda bu durumun tam tersi var. Başka hastalık olabilir mi? 37 yaşında bel fıtığı nasıl olur?
Bel fıtığının yaşla ilgisi olmaz. Her yaşta olabilir. Ama bel fıtığı hareketle artar, dinlenmekle geçer. 3 aydan uzun süren, istirahat ile geçmeyen, 40 yaşından önce başlayan, aniden değil, yavaş yavaş başlayan, sabahları yataktan kalkmayı zorlaştıran, hareket ettiğinizde azalan ağrılar varsa iltihabi hastalıklara bağlı bel ağrısı aklımıza gelir. Hemen bir iç hastalıkları uzmanına veya romatoloji uzmanına muayene ol. Geç kalma. Ayrıca manyetik alan tedavisi ve ozon tedavisi yüz güldürücü sonuçlar vermektedir.
Süt gaz yaptığı için yoğurt yiyorum. Onun da bekleyince suyu çıkıyor. Yoğurt suyu içsem faydalı mıdır?
Yoğurt beklerken suyu birikebilir. İçinde B2 vitamini 'Riboflavin' bulunur. Sakın dökme, sıcak yaz aylarında hem besleyici, hem serinletici nefis bir içecek olarak iç. Riboflavin vücutta önemli işlevleri olan bir vitamindir. Ayrıca ekmek mayalandırma, bisküvi ve pasta ile çorba yapımında da kullanılabilir. Korkmadan, gönül rahatlığıyla içebilirsin.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Erkeni de, geç olanı da rahatsız eder
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