Yol Durumu
  1. Depresyon ve şeker cinsel hayatı etkiler
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 24 Aralık 2016, Cumartesi

İlişki sırasında neden başım ağrıyor?

Yaşım 42. Son 3 aydır cinsel ilişki sırasında başım ağrıyordu. Hipertansiyon tanısı koydular. İlaç verdiler ama daha almadım. Normalde başım ağrımıyorken ilişkide neden ağrıyor?
Cinsel ilişki sırasında kalp damar sisteminde değişimler meydana gelir. Orgazm, tahrik oldukça nefes alma hızı, kalp atış hızı ve kan basıncınız yani tansiyonun artar. Cildin kızarmaya başlar. Heyecanla birlikte cinsel gerilim artar, kalp atış hızınız ve kan basıncınız daha da yükselir. Orgazm sırasında adrenalin etkisi belirginleşir. Kalp atış hızı dakikada 90-145 arasında ortalama 115 olur. Kan basıncı 30-50 milimetre cıva (mmHg) civarında yükselir. Yani tansiyonun normalde 12 ise 15- 18'e kadar çıkabilir. Orgazmdan sonra tüm seviyeler normale döner. Günlük hayatta tansiyonun 14-15 ise ilişki sırasında 17-19'a çıkıp başını ağrıtmış olabilir. İlaç tedavisi almazsan bundan sonra daha çok başın ağrır.

Boyum 1.76 cm, kilom 102. 41 yaşındayım. Şekerim 115 olmuş. Zayıflasam şeker hastalığı kalır mı?
Zayıfladıkça şeker hastası olma ihtimalinden uzaklaşırsınız. Aynı zamanda sıkıntı, stres, evham gibi huzursuzluk halleri de şeker hastalığına gidişi besler. Mutlaka kaygılarınızı kontrol etmeyi öğrenin. Beden bir araba olsaydı benzini "glikoz" olurdu. Yani bedenin enerji kaynağı yediklerimizden yapılan kan glikozudur. Bu gıdayı bedenin kullanmasını sağlayan aracı maddeye de İnsülin denir. İnsülin pankreas organında üretilir. Her öğünden sonra normal olarak küçük miktarlarda üretilir. Şişmanlarda insülin direnci olabilir. Bu da önce şekeri düşürür. Daha sonra düşüremez. Sonunda da şeker hastası olursun.

Midemde çok gaz sıkışıyor. Ağızdan çıkaramıyorum. Çok rahatsız ediyor. Ne yapayım?
Önce neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme, gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yemeyle mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul. Sonra ortadan kaldır. Bol su iç. Ayağını ve karnını sıcak tut.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar