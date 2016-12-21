Depresyon ve şeker cinsel hayatı etkiler
Cinsel ilişki toplumumuzda yaş ilerledikçe, hele de çocuk sahibi olma beklentisi yoksa 'yapılması uygun olmayan hal' gibi algılanıyor. Cinsel isteksizliğin sosyal yönü kadar ekonomik nedenleri olabiliyor. Gelecek kaygısı, borçlu olma hallerinde kişiler cinsel ilişki açısından isteksiz davranabiliyorlar. Ayrıca depresyon, anksiyete, şeker hastalığı, troit bezi hastalıkları, hipertansiyon hastalıklarında, kadınlarda menopoz, erkeklerde prostat bezi hastalıkları, kullanılan çeşitli ilaçlar ile cinsel isteksizlik söz konusu olabiliyor. Doğruyu bulmak için önce eşinizle mutlaka açık açık konuşun. Bedensel ve ruhsal ihtimaller için önce iç hastalıkları uzmanına başvurun.
Guatr ameliyatı olduktan sonra kasılmalarım başladı. Doktorlar 'Ameliyattandır' dedi. Tahlil yazdılar. Bana ne olacak?
İyi olacaksın. Troit ameliyatlarında paratroid bezi dediğimiz kalsiyum ve kemik sistemini kontrol eden Parathormonu salgılayan bezler alınabilir. Buna bağlı kalsiyum sistemi bozulur. Paratiroid bezleri tiroit bezinin arkasında ve yapışık olarak bulunur ve 4 adettir. Paratiroid hormonu kandaki kalsiyum düzeyine göre salgılanır. Kanda kalsiyum düşük ise paratiroid hormonu salgılanır ve bu hormon böbrek ve kemiklere direkt olarak etki eder. Bağırsaklara indirek etki eder. Kan kalsiyumunu yükseltir. Kanda kalsiyum yüksek ise paratiroid hormonu az salgılanır. İç hastalıkları uzmanı veya endokrin uzmanına takip edilmelisin.
2 yıldır çarpıntılarım var. Kalp atışlarımı sayıyorum. Bazen 106, Bazen de 144 e çıkıyor. Hastalığım geçer mi?
Kalp atışlarını saymak için kulağımızla veya stetoskop cihazıyla kalbimizi dinlemek gerekir. Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60-100, Çocuklarda 100-120, Bebeklerde 100- 140'dır. Tarif ettiğin sınırlar, normal sınırlar içinde. Ayrıca sadece sayıya bakarak da çarpıntı var diyemeyiz. Farklı ve düzensiz kalp atışları da çarpıntı olarak tanımlanabilir. Ekg, EKG Holter 24 saatlik takip yapılması iyi olur.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Depresyon ve şeker cinsel hayatı etkiler
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