Hep anamız ağladı
Aslında hiçbir cinsiyet ayrımım yok ama bazı erkek arkadaşlara istinaden eski bir yazımı tekrar yayınlamaya karar verdim. Belki kaldırdığınız o eli indirmeye yarar.
Sen doğduğunda onun için mucizeydin. Allah'ın bağışladığı bir melektin. Seni kucağına aldığında mutluluk gözyaşlarını dökerken sen neden ağladığını hiçbir zaman bilemeyeceksin.
En ufacık sesinde, yatağından veya yerinden fırlayarak, bir şeye mi ihtiyacın var diye endişelendi.
Senin gözyaşlarını görünce dayanamayıp ağladı.
Kollarından tutarak ilk yürümeni, ilk konuşmanı gözyaşlarıyla gururla seyretti. Sana güzel kıyafetler aldığında, seni giydirirken büyüdüğünü fark etti. Boğazı düğümlendi.
İlkokula başlarken, yine gözyaşlarıyla seni okula uğurladı.
Hastalandığında başında endişeli bir şekilde gözleri nemli bekledi.
Ona kızdığında, sesini yükselttiğin için alındı ve gizlice ağladı. İlk karneni aldığında yine gururlandı boğazı düğümlendi.
Yaramazlıklarında sana hep kızdı ama hiç bir zaman kıyamadı.
Bazen en yakın arkadaşın oldu dertlerini dinledi. Senin derdini dert yaptı ve gizlice bir kenarda ağladı.
Ergenlik çağındaki asiliklerinde hep anlayışlı oldu. Orta okula, liseye ve üniversiteye gittiğinde oğlunun büyüdüğünü görüp gözleri doldu.
Sonra sen askerdeyken her gün ağladı. Seni özlediğinde kıyafetlerine sarılıp hüngür hüngür gözyaşlarını döktü. Askerden döndün mü sana kavuşmanın mutluluğuyla sarılarak ağladı. Kız arkadaşlarının seni üzdüğünü gördüğünde bir kalkan gibi önüne çıktı.
İş hayatına başladığında, gururlu gözyaşlarını senden sakladı.
Sonra senin düğününde oğlunun evden gitmesine dayanamayarak ağladı. Yani bir laf vardır ya biz erkekler olarak anamızı hep ağlattık.
Annemin bir lafı vardır. "Baba olunca biraz beni anlarsın. Ama anne olamayacağın için hiçbir zaman anlayamayacaksın." Benim esas anlamadığım, her gün gazetemde hatta bütün gazetelerde karşılaştığım kadın cinayetleri ve gözleri mosmor, ağzı burnu kırılmış kadınları bu hale getiren adamlar.
Nasıl bir insandırlar ki her gün bunlar amip gibi ürüyorlar. Bu yazım bütün erkeklere. Kadınlar annedir. Peygamberimiz bile "Cennet anaların ayakları altındadır" derken siz hala bir anne ya da anne adayına nasıl vurursunuz.
Bu son cümlem de bütün annelere, bütün anne adaylarına bütün anne olacaklara: 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun..
YEM
Bizim Temel bir gün elinde bir çantayla havaalanına geliyor.
Havaalanındaki güvenlik noktasından geçerken tarama yapan alet alarm veriyor, bunun üzerine güvenlik görevlisi Temel'e soruyor:
- Çantanızda ne var Temel:
- Kuş yemi var diyor.
Görevli:
- O zaman bir daha geçin bakalım diyor ve Temel tekrar geçiyor.
Ama alet yine ötüyor.
Bunun üzerine görevli Temel'e çantasını açmasını söylüyor ve Temel çantayı açınca görevli çantada mücevher, altın, saat gibi değerli şeylerin olduğunu görüyor ve Temel'e soruyor:
- Hani kuş yemi vardı çantada?
Temel:
- Valla ben bunları götürüp kuşun önüne koyuyorum ister yer ister yemez...
AlkışlıYorum
Askerdeyken yaptığım vukuat sonucu 1 hafta Dis- Ko (Disiplin Koğuşu) cezası almıştım. Evi arayıp bana 1 hafta ulaşamayacaklarını, diskoya gireceğimi söyledim. Annem hemen yorum yapmış; "Askerde bile disko bulmuş, hani askerde adam olurdu?" Babam susmuş; susmuş...
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- Lütfi Albayrak
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