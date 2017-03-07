Efendi adamlarla yaşayanların sıkıntısı
Ya da belki anlamazsınız o kadar iddialı değiliz açıkçası, neticede biz de efendi insanlarız.
En sonda diyeceğimizi en başta söyleyiverelim, efendi erkekler sevimli, sempatik, yer yer çekicidir ama asla baştan çıkarıcı değildir.
Konu ilişkiniz, size karşı tavrı, sizinle birlikte yaptığı şeyler olduğunda öz güvenleri yok denecek kadar azdır, sürekli "Sen nasıl istersen" yaklaşımı sergilerler.
Asla bir lider değildir, ilişkide dizginleri tamamen size bırakmıştır, işin daha kötüsü bunu sizin istediğinizi düşünecek kadar naiftir.
İşin biraz daha kötüsü var, o da asla dizginleri eline almak isteyen, ilişkiye yön veren, dağıldığı yerde toparlayan biri olmayı istemiyordur da.
Bu noktada risk almaktan korkan, bunu aklına dahi getirmeyen biri olduğunu söylesek yanlış bir şey söylemiş olmayız.
Yani konfor alanından çıkmayı sevmezler, kendilerini en güvende hissettikleri yerde bulunmak isterler.
O zaman, eğer efendi bir adamla birlikteyseniz sürprizleri, maceraları, spontane gelişmeleri unutun, her şey planlı, programlı ve düzgün işlemelidir.
Bütün bunların doğal bir sonucu olarak ilişkiniz yeniliğe, değişime, heyecanlara kapalı; kendi pamuğunda büyüyen bir fasulyeden farksızdır.
Efendi adamı bu kadar gömmeyelim, düşünceli, tatlı, sizi dinleyen biridir, ancak mesela bir parti adamı değildir, sizinle festivallere gelmez, John Wick'i izlemez.
İlişkideki tüm kararları siz mi alıyorsunuz?
'Hayır' diye cevaplasanız bile biz sizin aldığınızı biliyoruz, çünkü efendi adam tüm kararları size bırakmanın iyi bir şey olduğunu düşünür.
Biraz yukarıda değindik ama bir kere daha vurgulayalım, efendi adam kuralcı ve plancıdır, doğum gününüzü asla unutmaz, ama sizi de hiç şaşırtmaz.
Özel hayatıyla iş hayatı arasında bir denge kurmayı beceremez, çünkü bunu istemez kariyerine çok düşkündür efendi arkadaşlar.
Başta siz olmak üzere kimseyi kırmak istememesi güzel gibi görünse de bir süre sonra sorun çıkaracaktır, herkese iyi olman mümkün değil ki?
Ne zaman yanınızda olması ne zaman sizi yalnız bırakması gerektiğini tam bilemez, kısacası yapacağı her şeyi söylemek zorunda kalırsınız, e bunaltıcı işte bunlar hep.
Bonus – Yaptığı her şeyi aslında sizi düşündüğü, sevdiği için yaptığını söyler, hala farkında değil neyi yanlış yaptığının.
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PİS YALAN
Temel ve annesi kız istemeye giderler.
Ve kayın babası olacak kişi Temel'e şu soruyu sorar.
- Sigara içiy misun?
- Yok içmiyrum.
- İçki içiy misun?
- Yok içmiyrum.
- Alemlere gidiy misun?
- Gitmiyrum.
- Kızımı aldatır misun?
- Yok, imkansizdur.
- Pana pi şey söyleyecek misun?
- Evet papacium. Çok pis pi huyum vardur, çok pis yalan söylerum.
LEZBİYEN
Temel bara gitmiş. Yanındaki kadınla sohbet ederken kadın;
- "Ben lezbiyenim" demiş.
Temel lezbiyenin ne olduğunu sorunca kadın;
- "Ben yalnızca kadınlarla beraber olurum" demiş.
Temel'in hoşuna gitmiş.
- "Pen ta sizin cibu lezbiyenum" demiş.
AlkışlıYorum
4 yaşındaki oğlumun midesi bozuk ve karnından durmadan ses geliyor. Bütün acılara ve ağrılara rağmen karnından gelen gurul gurul seslere yaptığı yorum mu? "Bak baba karnımı tamir ediyorlar!"
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- Lütfi Albayrak
- Efendi adamlarla yaşayanların sıkıntısı
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