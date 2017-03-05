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  1. Sivilce Mağdurları
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 05 Mart 2017, Pazar

Sadece kadınlar için geçerli Murphy Yasaları

Evrensel Murphy Yasaları'ndan farklı olarak bunlar sadece kadınları bağlayan yasalar. Dışarı çıkacağın zaman 2 saat hazırlanırsın ama evde pijamayla oturduğun halindeki saçın hep daha güzel olur. Neden? Çünkü öyle.
Eve kapanıp ders çalışırken kalemle topladığın saçlar şahane bir şekil alır, dışarı çıkarken binbir çesit tokayla bir milyon kere denesen de bir daha o saçı yapamazsın.
♦ Bıyığını aldırdığın gün kaşların henüz çıkmamıştır. Kaşlarının çıktığı gün ise henüz bıyıklar alınmaya elverişli değildir. Böyle bir ömür kımıl kımıl kuaförlere tek tek gide gele geçirirsin.
(Pes edip ikisini de aynı anda aldırmak amacıyla nadasa bırakmaya karar verdiğin an hoşlandığın adam yemeğe davet eder.)
İşe giderken boşuna süslenmeyin. Hayatınızın erkeği sizin en paspal olduğunuz gün şirketinize gelecektir...
♦ Akıllı, kültürlü, nazik, kariyer sahibi, yakışıklı, zengin her erkek ya sizden küçüktür ya da babanız yaşındadır.
'Kim o kadın' diye sorduğunuz kadın ayrıldığınızda mutlaka sevgilinizin kolunda çıkar...
♦ Topuklu ayakkabı giydiğiniz gün çok yürürsünüz.
İndirim zamanı beş kuruş paranızın olmadığı günlere rastlar.
♦ Bütün pantolonlar kirlenmiş, giyilecek sadece etekleriniz kaldığını görmüşseniz muhtemelen bacaklarınıza epilasyon yapmaya üşenmiş ya da unutmuşsunuzdur.
Nadiren denk gelen kusursuz eyeliner çekiminden sonra sürdüğünüz rimel kesin oraya bulaşır.
♦ Biri tenin ne kadar güzel dediğinde ertesi gün iki kaşın ortasında sivilce çıkar.

JAPON-TÜRK
Japonlar ile Türkler arasında temel bir düşünce tarzı farklılığı vardır. Şöyle özetleyebiliriz;
Japonlar: Biri yapabiliyorsa, ben de yapabilirim. Hiç kimse yapamıyorsa, ben yapmalıyım.
Türkler: Biri yapabiliyorsa ben neden yapayım? Hiç kimse yapamıyorsa, ben nasıl yapayım? :)

DOKTOR
Oğul, işten dönen babasına der ki:
-Sorma baba. Bugün doktora gittim.
Beni muayene ettikten sonra ne dedi biliyor musun? Bir ay deniz kıyısında tatil yapmam gerekiyormuş. Nereye gidelim dersin?
-Başka bir doktora evladım!

MÜBAREK YER
Yaşlı teyze ineceği yeri şoföre söylerken ağzı sürçer, "Beni mübarek bir yerde indur uşağum" der.
Şoför: "Teyze camiyi geçtuk, mezarlık var ora olur mu?"

ALKIŞLIYORUM
Uyumadan önce, ayaklarımı sıcak tutsun diye giydiğim tüylü patiklerimden rahatsız olup "Çıkar şunları ayağından! Bunlar varken kendimi ayıyla yatıyor gibi hissediyorum." dersen, "Ben kendimi hep öyle hissediyorum." dediğimde şaşırmamalıydın tüy yumağı.
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