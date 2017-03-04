Sivilce Mağdurları
Akneyi yok etmek için her şeyi denersiniz
Tedavi için bir sürü yazı okursunuz
Dayanamayıp sıkarsınız
Yüzünüzü kapatmak için yollar arasınız
Herkes bir fikir verir
Anti-akne ürünleri için çok para harcanır
Yüzünüzün çok berbat göründüğünü düşünürsünüz
Fotoğraflar üzerinde bir çok filtre kullanırsınız
Fıstık ve çikolata yerken kendinizi kötü hissedersiniz
Sabaha kaybolacağı umuduyla uyursunuz
En olmadık zamanlarda karşınıza çıkabilir (Buluşma yada mezuniyet v.b)
Yüzünüzde iz kalacağı korkusunu yaşarsınız
Yatmadan önce bir sürü krem ve maske ile bakım yaparsınız
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- Lütfi Albayrak
- Sivilce Mağdurları
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