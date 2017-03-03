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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 03 Mart 2017, Cuma

Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu şaşırtıcı şeyler

Erkekler kadınlarda her zaman mini etek ve topuklu ayakkabıyı çekici bulmuyorlar, bazıları oldukça ilginç şeyleri de çekici bulabiliyor.
Makyaj yapmamak.
Sanılanın aksine makyajdansa doğal bir yüzü tercih eden erkek sayısı oldukça fazla. Hatta bazıları ruj makyajı rahatsız edici bulabiliyor.
Uzun etek.
Kısa etek ne kadar beğeniliyorsa, uzun etek de erkeklere bir o kadar çekici geliyor.
Doğal saçlar.
Kuaförde zamanını ve parasını harcayan kadınlar ne kadar çok olsa da, aslında çoğu erkek daha doğal saçlı kadınları beğeniyor.
Gözlük.
Gözlüklü kadınlar gözlüksüzlere oranla erkeklerin dikkatini daha çok çekiyor. Gözlük, kadınlara daha gizemli ve özgür bir hava katıyor.
Esnemek.
Erkekler uyandıktan sonra esneyen kadınları çekici ve masum buluyorlar.
Çiller.
Aslında çoğu kadın çillerinden rahatsız olsa da, bazı erkekler çilli kadınları daha olgun ve çekici buluyorlar.
Damak zevki.
Erkekler birlikte lezzetli yemekleri iştahla yiyebildikleri kadınları çekici buluyorlar.
Yediklerine aşırı dikkat eden kadınlardan çok, arada bir lezzetli abur cuburlar yiyen kadınlar erkeklere çekici geliyor.
Ayva göbeği.
Dümdüz ve kaslı bir karındansa, hafif ayva göbeği olan bir karın erkekler için çok daha çekici.

PAPA
Papa makam otosuyla Roma'da dolaşmaktadır. Bir süre sonra canı sıkılır ve şöföre durmasını söyler. Şöförü arkaya geçirir ve arabayı kendisi kullanmaya başlar. Araç kullanmanın zevkine varınca hız yapar.
Hız sınırını aşınca da tabi ki radara yakalanır. Trafik polisi çevirir, arabayı kenara çeker. Polis arabanın penceresine eğilince afallar ve durumu merkeze aktarmak için telsizine davranır.
- Amirim bir oto çevirdim, ama içinde çok büyük bir adam var. Ne yapayım?
- Vali mi?
- Daha büyük.
- Başbakan mı?
- Hayır daha büyük.
- Amerika Başkanı mı?
- Hayır daha büyük.
- Daha büyük kim var oğlum?
- Bu adam kim bilmiyorum ama makam şöförü Papa!!!

AlkışlıYorum
Midesi bulandığında lavaboya kusan bir kocam var.
''Tıkanır burası, klozete gider misin?'' diyorum; cevabı süper.
''Orada midem bulanıyor.''
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