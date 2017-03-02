Kel olmak var ya...
Öncelikle kafanız rahat, işleyen demir pas tutmadığı gibi çalışan kafa da saç tutmaz.
Gençlik iksiri! Millet yaşlanırken siz hep gençsiniz.
Tarakla, fön makinesiyle, jöleyle işiniz yok, çünkü ortada tarayabileceğiniz bir saçınız yok!
"Saçım dökülür mü, önlem almaya başlasam mı?" endişeleri artık çok geride kaldı...
"HoşKELdin" esprilerine malzeme olabilir, gününüz renklenebilir.
Evden çıkma süreniz sadece 2 dakika!
"Berberde temas" sorunları sizi pek de ırgalamıyor...
Belki de aynı yaşta olduğunuz bir adam size "Abi" deyip kafadan saygı duyuyor.
Bereler takarak kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. Stil olmanın kitabını yazmak serbest!
Testosteron seviyeniz muhtemelen çok yüksek.
Kadınlar kel adamlardan hoşlanıyorsa şayet, eğer bu gerçekse, karşınızdakine 'kafadan' çekici gelebilirsiniz.
AlkışlıYorum
Arabama arkadan vurduktan sonra, "Siz suçlusunuz, plakasız trafiğe çıkılmaz!" deyip o kadar hasardan sonra gülmeme sebep olan küçük hanım...
Dikkat ettiyseniz arka tampon da yoktu ve plaka onun üstünde olup her ikisi de arabanızın altındaydı.
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- Lütfi Albayrak
- Kel olmak var ya...
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