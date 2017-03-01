Yol Durumu
  1. Erkeklerin ayrılık sonrası tribal enfeksiyonları
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 01 Mart 2017, Çarşamba

Baharın geldiğinin anlaşıldığı anlar

Etrafta dolaşan çiftleri görüp yalnız olduğunuzu hatırladığınız an.
İlk göbeğin cemre olarak sokakta görüldüğü andır.
Basket şortuyla ortalıkta dolaşandan anlaşılır. Hoşgeldin bahar, hoşgeldin yılın ilk basket şortuyla dışarı çıkanı.
Havanın soğuk olduğunu düşünüp "pufidik kaban"ını giyerek çıkan ve sonra bu yaptığına bin pişman olarak kabanı elinde dolaştırmaya mahkum kalan kişilerin etrafta görülmesi.
Sabah işe giderken, güneşlenen kediler görmektir.
Toplu taşıma araçlarında güneşin ne taraftan geleceğini hesaplamaya başladığımızda, kimi bot giyerken kimi sandalet giydiğinde, aynı gün içindeki bir zaman diliminde kısa kollu giyenler pişmanken başka bir zaman diliminde uzun kollu giyenler pişmansa baharın geldiği anlaşılabilir.
Evdeki sessizlikle beraber dışarıdan gelen çocuk sesleri.
Banyodan sonra yavaş adımlarla odaya gitmek.
Balkonu yıkadıktan sonra, masaya balkon takımının örtüsünü, sandalyelere de minderlerini koyduğun an.
Doğalgaz faturasının iki haneye düştüğünü farkettiğin andır.
Spora başlıyım da yaza fit gireyim ya'düşüncelerini yoğunlaştığı an.
Belediye işçilerinin parklara çiçek ekip çimleri biçmeye başlaması baharın geldiğine işarettir.
Yorgan artık bunalttığı için battaniyeyle uyumaya başladığınız gecelere denk gelen andır.
Yolda renkli şekerlere dönüşmüş insanların sayısının arttığının fark edildiği andır.
Kediler ortalığı inletmeye başlar, eğer başlamadılarsa sakin, o gelen yalancı bahardı...
Yolda yürürken açılmış pencerelerden sokağa uçuşan perdeleri gördüğünüz an. o an elinizde mont da varsa tamamdır.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar