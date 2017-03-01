Baharın geldiğinin anlaşıldığı anlar
İlk göbeğin cemre olarak sokakta görüldüğü andır.
Basket şortuyla ortalıkta dolaşandan anlaşılır. Hoşgeldin bahar, hoşgeldin yılın ilk basket şortuyla dışarı çıkanı.
Havanın soğuk olduğunu düşünüp "pufidik kaban"ını giyerek çıkan ve sonra bu yaptığına bin pişman olarak kabanı elinde dolaştırmaya mahkum kalan kişilerin etrafta görülmesi.
Sabah işe giderken, güneşlenen kediler görmektir.
Toplu taşıma araçlarında güneşin ne taraftan geleceğini hesaplamaya başladığımızda, kimi bot giyerken kimi sandalet giydiğinde, aynı gün içindeki bir zaman diliminde kısa kollu giyenler pişmanken başka bir zaman diliminde uzun kollu giyenler pişmansa baharın geldiği anlaşılabilir.
Evdeki sessizlikle beraber dışarıdan gelen çocuk sesleri.
Banyodan sonra yavaş adımlarla odaya gitmek.
Balkonu yıkadıktan sonra, masaya balkon takımının örtüsünü, sandalyelere de minderlerini koyduğun an.
Doğalgaz faturasının iki haneye düştüğünü farkettiğin andır.
Spora başlıyım da yaza fit gireyim ya'düşüncelerini yoğunlaştığı an.
Belediye işçilerinin parklara çiçek ekip çimleri biçmeye başlaması baharın geldiğine işarettir.
Yorgan artık bunalttığı için battaniyeyle uyumaya başladığınız gecelere denk gelen andır.
Yolda renkli şekerlere dönüşmüş insanların sayısının arttığının fark edildiği andır.
Kediler ortalığı inletmeye başlar, eğer başlamadılarsa sakin, o gelen yalancı bahardı...
Yolda yürürken açılmış pencerelerden sokağa uçuşan perdeleri gördüğünüz an. o an elinizde mont da varsa tamamdır.
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- Lütfi Albayrak
- Baharın geldiğinin anlaşıldığı anlar
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