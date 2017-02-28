Erkeklerin ayrılık sonrası tribal enfeksiyonları
Kompleks ve anlaşılması güç bunalımlı tavırlar mı? Allah'ına kadar onlarda!
Peki erkekler terk edildiklerinde başka neler yapıyor?
İşte, terk edilmiş erkeklerde sıkça görülen 13 esaslı tribal tavır!
En klişeyle başlayalım: "Niçin ayrıldınız?" sorularına tek edildim diyemeyip "Ben ayrıldım, ben istedim..." gibi yanıtlar vermek. Sonuçta terk edilmek delikanlılığa, adamlığa ters!
Doğrudan "Ben ayrıldım" yalanını söyleyemeyenin de anlatacak uzun bir senaryosu oluyor: "Ben bıkmıştım abi bu ilişki den uzun süredir ama üzülsün istemiyordum soğuttum baya kendimden, o ayrılsın diye sebep verdim.." CANIM BİRAZ UFAK AT, UFAK!
Terk edilme anında sevgiliye söylenen "Bak pişman olacaksın sonra dönüşü olmayacak!" cümlesiyle terk edildikten sonraki "Aşkım ben sensiz yapamam" mesajını atmanın arasında adeta ışık hızı olması...
İnsan birazcık tutarlı olur ama!
Hal hatır soran yakın çevreye "Yok ya bir şeyim yok, ben zaten sevmiyordum öylesine takılıyordum işte!" derken günde 3 öğün tavan izlediği gerçeği.
Ay doğruları söylemek bu kadar mı zor?
Sanki hiç anlaşılmıyor evde umarsız ve hareketsizce saatler süren parkede yatma seansları düzenlediğiniz.
Çaresizliğin aşmış bir boyutu olarak günde 800 tane mesaj atıp 765 çağrı bırakınca ilişkinin yeniden başlayacağın sanma.
Bu mesela taciz oluyor.
"Ben ona nelerimi verdim be, yıllarımı verdim"le başlayan sağda solda kendisini terk eden eski sevgilisini alabildiğine boklama.
Ama öyle böyle değil; sanırsınız ki kadını bu mendebur yaratmış.
Yıllarım dediği de 6 aydır sevgili falandır.
6 ay boyunca kadın bunun ergenliklerine, ipe sapa gelmez tavırlarına katlanmıştır. 6 ayın ilk 3 ayında SORUMLULUK ALAMAM triplerine girmiştir mesela. Hakikaten emek harcamayı bilen insan bitişte bunun lafını etmeyecek bir olgunluğa ulaşmıştır.
Terk edilme konusu açıldığı anda herkese "Ben de bundan sonra şerefsiz olucam, p*ç olucam ben de, efendilikten kim anlıyor ki?" gibi beylik laflar etme.
Oysaki efendilik falan hak getire yani. Kadını canından bezdirmiş de bunun iflah olmayacağını görünce son çare olarak terk etmiş kadın.
Bu tribal senfoninin en sıkıntı evrelerinden biri kendini kandırma evresi! Terk edilmiş beyfendi uzun süre "Dönecek o ya, napçak ben sensiz o, döner o..." gibi sözlerle kendini avutur.
Lakin giden dönmeyince yine kötü o olur.
Böyle zamanlarda gerçekçi olup bazı şeyleri kabullenmekte fayda var.
Bunalımlı geçen bir zamanın ardından "YHAA BEN DE KENDİ HAYATIMA BAKARIM!" deyip haplanmış civciv enerjisiyle kendini meydanlara atıp yeni birini bulmaya çalışma.
Çoğu zaman bulurlar da ama sonrası facia!!
Bulduklarında da karşısındaki kadına "Yha ben henüz bir şeye hazır değilim, eski sevgilimden yeni ayrıldım, zamana ihtiyacım var..." gibi laflar ederek kadına ERROR verdirtme. Zaten kadının peşine sen düşmüşsün, pardon?
Hayır zaten bir şey yapacağınız yok niye insanların zamanından çalıyorsunuz?
Bunalımlı evrenin atlatıldığına olan inanç yükseldiğinde "Tamam ya!" yüreklendirmesiyle yeniden hayata başlanır. Asıl sıkıntıyı yeni sevgili çekecek tabii terk edilmiş beyfendi ürkek ceylan triplerinde olacağı için.
Şimdiden Allah yardımcısı olsun.
TELEFON GÖRÜŞMESİ
Öğretmen, telefonla konuşuyordu:
-Demek Ali hasta oldu, okula gelmeyecek...
-Evet gelmeyecek.
-Peki, ben kiminle konuşuyorum?
-Babamla!
KARŞI KALE
Temel futbola merak salar ve futbolcu olur. Bir gün maçta teknik direktör ilk yarı sonrası soyunma odasındaki Temel'in yanına gidip sorar;
-"Neden bizim kaleye gol attın. Olum adam kendi takımının kalesine gol atar mı?" Temel hiç duraksamadan cevap verir;
-"Ne yapayum da. Karşı takımın kalesine öyle çok benziy du ki, bizim kale."
AlkışlıYorum
Buradan dünya istatistikçilerine sesleniyorum. Türkiye'de yaşayan birinin, Hollanda'ya gittiğinde aldığı sim kartla Belçika'dayken, İsveç'teki arkadaşını aramak istemesi, fakat bir rakamı yanlış tuşlaması akabinde "Yanlış numara gardaş!" cevabını duyması olasılığı kaçtır? Tek miyim değil miyim, bilmek istiyorum da...
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- Lütfi Albayrak
- Erkeklerin ayrılık sonrası tribal enfeksiyonları
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