Ağaca dalmaya dair unutulmaz detaylar
Neredeyse bir çoğumuzun çocukluk yıllarında mutlaka yeltendiği faaliyetlerden birisidir.
Ağaca dalma sezonu bahar aylarında çağlaların ağaçlarda çıkması ile başlar.
Arkadaş grubu içerisinde "Hadi la eriğe dalak" sözü ile fiiliyete dökülür.
Ağaca çıkacak olan kişi, genellikle arkadaş grubu içerisindeki en haşarı ve sözü geçen kişi olurdu.
Ağaca dalmadan önce bir kişi erkete olarak belirlenip bahçe sahibinin geliş noktasına hakim bir noktaya yerleştirilir.
Ağaçtan toplanan meyveler genellikle tişörtler bükülerek içine saklanırdı.
Çoğu zaman sırf bu adrenalini yaşamak adına dahi o ağaçlara çıkıp o meyveler alınırdı.
Özellikle dalınan ağaç dut ağacı ise sofra bezi böyle durumlarda en büyük kurtarıcıdır.
Evimizde neredeyse bir çok meyve çeşidi bulunurken gidip o bahçelerden o meyveleri kopartmanın tadı paha biçilemezdi.
Bütün bunların sonunda akşam yaşanılan mide ağrısı belki de ömrümüzün en keyifli mide ağrılarından birisiydi.
Bütün işlemler tamamlandığında arkadaş grubundan birisi çıkarak "Bahçeye dalan vaaaarrrrrr" bağırarak ispiyoncu özelliğini ön plana çıkartırdı.
Genellikle bu tip bahçe sahibi olan insanlar, problemli tipler olurdu.
Bunun neticesinde ufak çaplı bir kovalamaca yaşanabilirdi.
helahe.com
SOLUCAN
Görevli memur, göl kıyısında balık tutan bir deliye yanaştı:
-Kusura bakma kardeşim ama, burada balık tutmak yasak!
-Biliyorum.
-Biliyorsun madem..
-Ben balık tutmuyorum ki.
-Balık tutmuyor musun? Ya o elindeki ne?
-Bu mu? Kamış..
-Kamışın ucundaki?
-Kıl.
-Kılın ucundaki?
-Solucan.
-Balık tutmuyor da ne yapıyorsun öyleyse?
-Ne yapacağı, solucan kardeşe yüzme öğretiyorum :)
AVCI
İki avcı sohbet ediyormuş. Birisi, "Sana bir av hikayemi anlatayım" deyip başlamış.
"Ben bir kurşunla tilkinin hem kulağıdan hemde arka bacağından vurdum" der demez diğeri atlamış.
"Ne büyük yalan bir kurşunla bu dediğin olur mu?" deyip gülerken diğeri,
"Niye olmasın? Ben nişan alıp ateş ederken tilki ayağıyla kulağını kaşıyordu" demiş.
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Ağaca dalmaya dair unutulmaz detaylar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İlk görüşmede işi kapmanın basit yolları 26 Şubat 2017, Pazar Hepimiz iş görüşmelerinden önce fazlasıyla gergin oluyoruz. Paniğe gerek yok. Bu işi hemen çözüyoruz! Görüşmeye...
- Türkler’in çay felsefesi 25 Şubat 2017, Cumartesi Herkes bilir ki çay Türk Milleti'nin hayati sıvısıdır. İster mutlu ister mutsuz her anımız ondan sorulur. Yani...
- Yalnızca disiplinli ebeveynlere sahip olanların anlayacağı şeyler 24 Şubat 2017, Cuma * Arkadaşlarınızla buluştuğunuzda en erken ayrılan hep siz olurdunuz. * Arkadaşınızda kalmak için izin istediğinizde,...
- Odayı kardeşle paylaşmak 23 Şubat 2017, Perşembe Çocukluktan ergenliğe geçerken birçoğumuzun en çok zorlandığı konulardan biri, odamızı kardeşlerimizle paylaşma...
- Çocukken babasının işyerine gidenlerin anlayabileceği şeyler 22 Şubat 2017, Çarşamba Çoğu çocuğun babasına, çocukluğuna dair en unutamadığı şeylerden biridir babanın işyerine gitmek. Babanın eve nasıl...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- İlk görüşmede işi kapmanın basit yolları
- Türkler’in çay felsefesi
- Yalnızca disiplinli ebeveynlere sahip olanların anlayacağı şeyler
- Odayı kardeşle paylaşmak
- Çocukken babasının işyerine gidenlerin anlayabileceği şeyler
- Halı saha ayakkabısı ile okula giden nesil
- Dünyanın en şanssız şanslı insanı
- Yaş ilerledikçe katlanılması zorlaşan şeyler
- 30’lu yaşlara merdiven dayayanlar
- Mahalle bakkallarından zihnimizde kalanlar