İlk görüşmede işi kapmanın basit yolları
Görüşmeye yapılacak şirket için ön bilgi edinmek ya da haklarında çıkan haberleri ve ilan metnini okumak oldukça önemli.
İşle ilgili hiçbir detayı atlamadan değerlendirmek iki taraf için de daha sağlıklı bir karara yönlendirir.
Nasıl görüneceğimiz en çok kafamızı karıştıran konulardan biri. Önemli olan fazla abartılı ya da özensiz görünmemek.
Bunun içinde düz bir gömlek her zaman hayat kurtarır.
Görüşmeye mutlaka zamanında; hatta mümkünse 10 dakika önce gitmek. İş görüşmesine gecikmek açıklaması en zor problemlerden biri.
Görüşmede karşınızdaki kişiye göre oturma şeklini, ses tonu ayarlayabilmek göz teması kurmak, kısacası aynalayabilmek en etkili meselelerden biridir.
Diğer önemli konulardan biri de konuşulan konu ya da sorunun çok dışına çıkmamak.
Konuyu uzattıkça asıl meseleden uzaklaştığımızı unutmamak gerek.
Bu yüzden kısa, net, açık cevaplar çok daha doğru bir iletişim sağlar.
Aslında başarılı bir görüşmenin sırrı kendin olmak. Çoğu zaman sorulan sorulara bize ait olmayan cevaplar veriyoruz.
Çalışılmış cevaplar yerine; soruları ve kendimizi düşünerek cevap vermeye ne dersiniz?
Sorulan tüm soruların cevaplarını bilmek zorunda değiliz. O yüzden bilmediğimiz konuda yorum yapmak yerine, bilmiyorum demek her zaman daha dürüst bir davranıştır.
Aynı konu için farklı şekillerde sorular yinelendiğinde benzer cevap verebilmek konu takibimizi ve tutarlılığımızı yansıtır.
Ne istediğimizi, işle ilgili fikrimizi ve sorularımızı açıkça dile getirmek iki taraf için de zaman kaybını önler.
Görüşme bittiğinde gerçek bir değerlendirme yapabilmek için en önemli anahtar doğal ve açık olmaktır.
Grup mülakatında diğerlerinden sıyrılmak için ilk söz alan öne geçer. Tabi ki konuyla ilgili doğru bir yorumla yapmak kaydı ile.
Görüşme esnasında karşınızda birden fazla kişi varsa panik yapmadan soruları düşünerek cevap vermek;
Sahip olduğumuz olumlu özellikleri şirkete uygun şekilde, abartmadan aktarmak ve olumsuz özellikler konusunda gerçekçi olabilmek gerek. Bu sayede gelişime açık olduğumuzu karşı tarafa hissettirebiliriz.
Gelelim en önemli maddeye, görüşme kontrolden çıkmış olabilir. Yine de gülümsemekten vazgeçmeyin. Bu durum kriz anında kime dönüştüğünüzün en iyi kanıtıdır.
listelist.com
KEDİDİR KEDİ
Adamın birinin evine bir kedi musallat olmuş. Adam ne yaptıysa kediyi evden uzaklaştıramamış. Bunun üzerine kediyi alıp uzak bir yere götürmeye karar vermiş.
Kediyi götürmüş götürmesine ama 5 saat sonra kedi geri gelmiş. Bunun üzerine adam daha uzak bir yere götürmüş kediyi.
Kedi bu sefer geç te olsa 7-8 saat sonra çıkagelmiş. Adam iyice sinirlenmiş. Almış kediyi mesafesi uzak, yolları karmakarışık bir yere götürmüş ve bırakmış. Fakat bu sefer dönüş yolunda kendisi kaybolmuş.
Bunun üzerine adam evi aramış ve karısına sormuş.
– Hanım kedi eve geldi mi?
– Geldi bey, çok oldu sen nerelerdesin?
– Söyle o şerefsize gelsin beni alsın :)
AlkışlıYorum
Üniversite yıllarındayız. Güzel bir site. Isı yalıtımı mükemmel ancak ses yalıtımı nasıl diye merak etmemişiz. Kız arkadaşıyla kavga etmiş olan arkadaşım bize geldi, sabaha kadar konuşup durumun müzakeresini tekrar tekrar yaparken bir yandan da içince saatin 03:00 olduğunu farketmedik tabi. Zil çalınca saate bakıp şaşırdık bu saate kim olabilir diye.
Kapıdaki saçı başı dağınık ve pijamalı adamı tanımadım önce, ta ki konuşup sesinden alt kat komşum olduğunu çıkarana kadar. Kırmızı gözlerle bize baktı ve "O herif kızdan özür dilesin, siz de yatın artık!" deyip gitti. Biz de kendisine hak verip yataklarımıza yöneldik.
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- Lütfi Albayrak
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