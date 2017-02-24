Yalnızca disiplinli ebeveynlere sahip olanların anlayacağı şeyler
* Arkadaşınızda kalmak için izin istediğinizde, bu zorlu ikna etme sürecine hazırlanmanız neredeyse 37 saat falan sürerdi.
Ailesinin soy ağacından başlayıp, saat 10'da uyuyacağınıza dair sözleşme imzalamaya kadar dayanabilir.
* Diyelim ki arkadaşlarınız bu akşam için bir plan yaptı, ailenizin buna izin vermeyeceğinden tabii ki hiç şüpheniz olmaz!
Ailenizi ikna etmek zaten 2-3 gün sürdüğü için, anlık planlara uyamazsınız.
* İstediğiniz cevabı duymak için, ayna karşısında nasıl izin isteyeceğinize dair kendinizi hazırlarsınız.
* Hepsinden önce, iyi günlerinde olduklarından emin olduğunuz ana kadar beklemek zorundasınızdır.
* Bir kere izin almayı başardıktan sonra, tekrar tekrar neden aynı şey için izin almanız gerektiğine asla anlam veremezsiniz.
* Her zaman için seçim yapmak zorundasınızdır: Ya cuma ya da cumartesi?
2 akşam üst üste bir şeyler yapmanıza ailenizin asla izin vermeyeceğini çok iyi bilirsiniz.
* Ne yazık ki, hiç istemeseniz de hep yalan söylerken bulursunuz kendinizi.
* Planlarda değişiklik yapılmasından nefret edersiniz, çünkü bu ailenize tekrar tekrar açıklama yapmanıza neden olacaktır.
* Aile yemeklerin de sürekli sizin eğitim hayatınız ve notlarınız konuşulur, asla sosyal hayatınız ve tabii ki aşk hayatınız asla konuşulmaz.
* Ve tabii ki, ne giyindiğinize karışmadıkları tek bir gün bile yoktur.
* Okul gezilerinde aileniz yardımcı ebeveyn olmak için her zaman gönüllüdür.
* Görgü kuralları her şeyden önce gelir. Her zaman görgü kurallarına uygun davranmalısınız.
* Anlık planlar yapabilmek ya da yapılan planlara uyabilmek sizin için en büyük hayaldir.
* Şaka yapma konusunda da dikkatli olmak zorundasınızdır. Güleceklerinden ya da ciddiye alıp "odana git" demeyeceklerinden asla emin olamazsınız.
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Yalnızca disiplinli ebeveynlere sahip olanların anlayacağı şeyler
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Odayı kardeşle paylaşmak 23 Şubat 2017, Perşembe Çocukluktan ergenliğe geçerken birçoğumuzun en çok zorlandığı konulardan biri, odamızı kardeşlerimizle paylaşma...
- Çocukken babasının işyerine gidenlerin anlayabileceği şeyler 22 Şubat 2017, Çarşamba Çoğu çocuğun babasına, çocukluğuna dair en unutamadığı şeylerden biridir babanın işyerine gitmek. Babanın eve nasıl...
- Halı saha ayakkabısı ile okula giden nesil 21 Şubat 2017, Salı Ronaldınho, çöldeki bir vaha gibi.. Yıldız özlemi ile yanıp tutuşan futbolun tüm coğrafyadaki en büyük oyuncusu...
- Dünyanın en şanssız şanslı insanı 20 Şubat 2017, Pazartesi Uğradığı tüm kazalardan kurtulmayı başaran dünyanın en şanslı, şanssız adamı: Frane Selak... İster şanslı, ister...
- Yaş ilerledikçe katlanılması zorlaşan şeyler 19 Şubat 2017, Pazar Aşk acısı çeken birini dinlemek. "Hayat devam ediyor " tesellisini ısrarla anlatmaya çalışmak. Ahkâm kesen...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Odayı kardeşle paylaşmak
- Çocukken babasının işyerine gidenlerin anlayabileceği şeyler
- Halı saha ayakkabısı ile okula giden nesil
- Dünyanın en şanssız şanslı insanı
- Yaş ilerledikçe katlanılması zorlaşan şeyler
- 30’lu yaşlara merdiven dayayanlar
- Mahalle bakkallarından zihnimizde kalanlar
- Erkeklere özgü toplumca kalıplaşmış 7 şey
- Eski sevgiliyi unutamayanlar
- Sevgililer Günü’nde bıktığımız fotoğraflar