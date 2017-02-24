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  1. Odayı kardeşle paylaşmak
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 24 Şubat 2017, Cuma

Yalnızca disiplinli ebeveynlere sahip olanların anlayacağı şeyler

* Arkadaşlarınızla buluştuğunuzda en erken ayrılan hep siz olurdunuz.
* Arkadaşınızda kalmak için izin istediğinizde, bu zorlu ikna etme sürecine hazırlanmanız neredeyse 37 saat falan sürerdi.
Ailesinin soy ağacından başlayıp, saat 10'da uyuyacağınıza dair sözleşme imzalamaya kadar dayanabilir.
* Diyelim ki arkadaşlarınız bu akşam için bir plan yaptı, ailenizin buna izin vermeyeceğinden tabii ki hiç şüpheniz olmaz!
Ailenizi ikna etmek zaten 2-3 gün sürdüğü için, anlık planlara uyamazsınız.
* İstediğiniz cevabı duymak için, ayna karşısında nasıl izin isteyeceğinize dair kendinizi hazırlarsınız.
* Hepsinden önce, iyi günlerinde olduklarından emin olduğunuz ana kadar beklemek zorundasınızdır.
* Bir kere izin almayı başardıktan sonra, tekrar tekrar neden aynı şey için izin almanız gerektiğine asla anlam veremezsiniz.
* Her zaman için seçim yapmak zorundasınızdır: Ya cuma ya da cumartesi?
2 akşam üst üste bir şeyler yapmanıza ailenizin asla izin vermeyeceğini çok iyi bilirsiniz.
* Ne yazık ki, hiç istemeseniz de hep yalan söylerken bulursunuz kendinizi.
* Planlarda değişiklik yapılmasından nefret edersiniz, çünkü bu ailenize tekrar tekrar açıklama yapmanıza neden olacaktır.
* Aile yemeklerin de sürekli sizin eğitim hayatınız ve notlarınız konuşulur, asla sosyal hayatınız ve tabii ki aşk hayatınız asla konuşulmaz.
* Ve tabii ki, ne giyindiğinize karışmadıkları tek bir gün bile yoktur.
* Okul gezilerinde aileniz yardımcı ebeveyn olmak için her zaman gönüllüdür.
* Görgü kuralları her şeyden önce gelir. Her zaman görgü kurallarına uygun davranmalısınız.
* Anlık planlar yapabilmek ya da yapılan planlara uyabilmek sizin için en büyük hayaldir.
* Şaka yapma konusunda da dikkatli olmak zorundasınızdır. Güleceklerinden ya da ciddiye alıp "odana git" demeyeceklerinden asla emin olamazsınız.
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