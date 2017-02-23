Yol Durumu
  1. Çocukken babasının işyerine gidenlerin anlayabileceği şeyler
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 23 Şubat 2017, Perşembe

Odayı kardeşle paylaşmak

Çocukluktan ergenliğe geçerken birçoğumuzun en çok zorlandığı konulardan biri, odamızı kardeşlerimizle paylaşma zorunluluğuydu.
Derli toplu / karman çorman:
Hangisi olursanız olun, öbürü kesin sinirinizi bozmuştur!
Kendi odasının hayalini kurmak:
Kardeşinize sinirlenmediğiniz zamanlarda, kendi odanız olsaydı neye benzerdi diye hayal kurmaz mıydınız?
Kavga ettikten sonra aynı odada uyumak:
Sizi delirten kişiyle çok ciddi kavgaya tutuştuktan sonra, o kişiyle aynı odada uyumak zorunda olmak, dünyanın en kötü şeyi değil de nedir!
Ranzanın altında uyumanın verdiği stres:
Birgün ranzanın üzerine yıkılacağını düşünerek uyumak, insanın nasıl da sinirini bozar!
Birbirine zarar vermeden kavga etmenin zorluğu:
Birbirinize ya da eşyalara zarar verirseniz anne babanız da size kızacaktır. Dolayısıyla yastık kavgası en mantıklı seçimdir!
Bu durumun tek pozitif yönü, herhangi bir şeyle uyumaya alışmaktır!:
Yani ileride hayatınızı biriyle paylaşmak istediğinizde bu deneyimler çok işinize yarayacak!
Asla özel hayat olmaz!:
Ne kadar çabalarsanız çabalayın, kardeşinizle paylaştığınız odada kendinize ait özel bir hayatınız olamaz!
Dolap savaşları!:
Kardeşler arasındaki dolap savaşları asla bitmez!
Gıcıktı!:
Ne yaparsa yapsın, size asla sempatik gelmezdi!
Büyümek için sabırsızlanmak!:
Büyüyüp kendinize ait bir oda olmasını hayal ederdiniz!
Ampul savaşları!:
Siz uyurken o kitap okumak ister, o uyurken siz tuvalete kalkarsınız; ışık savaşları asla bitmez!
Horlama savaşları:
Horlayan kardeşiniz yüzünden kaç geceniz uykusuz geçti kimbilir...
Kardeşiniz arkadaşında yatıya kalınca:
İşte nihayet özgürlük!
Ama gece boyunca:
Oda size kalınca, kardeşinizi ne kadar özlediğinizi fark edersiniz.
Günün sonunda:
Odanızı aslında en iyi arkadaşınızla paylaştığınızın farkına varırsınız.

UNUTMAK
Adam doktorun karşısına oturdu.
- Durum çok vahim doktor bey, bir dakika önce olan her şeyi unutuveriyorum.
- Peki niçin hatırlamaya çalışmıyorsun?
- Neyi?

YİRMİNCİ
Babası küçük Temel'e sorar:
-Sınıfta kaçincusun bakalum?
-Yirmincuyum baba.
-Geçen on beşinci diyudun?
-Sınıfa beş yeni oğrenci geldi baba.

AlkışlıYorum
Sevgili aday adayım mesaj attı gün sonunda ve ''Bugün gördüğüm en güzel kızdın, biliyor musun?'' dedi. Yüzümü kocaman bir gülümseme sardı ama belli etmemek için ''Yalanın batsın.'' deyip güldüm. Ardından ''Ben seni hiç kandıramayacak mıyım yaaaa?'' diye ikinci mesajı geldi. Sadece aday olarak kalacak tabi ki öküz!
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