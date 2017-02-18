30’lu yaşlara merdiven dayayanlar
Facebook zaman tünelinizin komedi ve eğlence fotoğraflarının yerini artık arkadaşlarının çocuk ve aile fotoğraflarının doldurması
Veya sık sık iş seyahatlarına çıkan arkadaşlarınızın fotoğrafları ile...
Kalabalık bir davete gitiğiniz de oturacak yer bulursanız çok sevinmeye başlamanız.
Bizim çocukluğumuz da diye başlayan bir hikayenin üstünden yaklaşık 15 yıl geçtiğini farketmeniz.
İzlediği dizilerde kendini artık dizilerde oynayan çocukların yerine, ebeveynlerin yerine koymaya başlaması.
Gürültü ortamlar da gerilip bunalmak ve bir an önce o ortamı terketme isteği.
Topladığınız kartvizitlerin artık bir yığın haline dönüp birikmesi.
Orta gelirli bir insan iseniz aylık gelir tablonuzun gün geçtikçe sizi daha çok korkutması.
Tatile ya da seyahata gittiğiniz de ucuz motel tarzı yerler yerine, yıldız sayısı yüksek hotel tarzı yerleri tercih etmek.
Günden güne artan müzik grupları ve yeni çıkan şarkılardan bihaber olmak.
İşten çıkıp akşam eve geldiğiniz de "TV başında uyuya kalmak" dışında aklınızdan hiç bir şey geçmemesi.
Sonra birgün geriye dönüp baktığınız da anneninizin ve babanızın sizin yaşınızda iken sizi dünya ya getirdiğini farketmek.
Spor yapmak, hatta bazen koşmanın dahi sizi fazlası ile yorması.
Kıyafet ve ayakkabı seçimlerinde önceliğinizin modelinden ziyade rahatlığı olması.
İlkokul çağında çocuklardan akıllı telefon kullanımına ilişkin bilgiler almak.
Alışverişleriniz de ucuz, masrafsız, indirimli türünden kelimelerin sizi cezbetmeye başlaması.
Bir zamanlar geceyi gündüze katan o hallerinizden eser kalmamış olması.
Konser ve festival türünden eğlenceler için "Artık bizden geçti öyle şeyler" demek.
Ev ziyaretlerinde artık çocukların boy göstermeye başlaması.
HOROZ
İki horoz mutfağa girerler. Etrafa meraklı gözlerle bakarlarken tezgahın üzerinde bir yemek kitabı görürler. Kitabın üzerinde "Yumurta yapmanın 100 yolu" yazmaktadır. Biri diğerini dürter ve der ki:
-Oğlum bak lan aşk kitabı bulduk!!
KARNE
Bir gün Hasan koşarak odaya girdi ve elindeki karneyi babasına uzattı. Baba karneye şöyle bir göz attı, suratı asıldı, kaşları çatıldı, sertçe:
-İyi bir iş yapmış gibi bu karneyi bana gösteriyorsun değil mi? dedi.
Şu karnenin haline bak!.. Beden eğitiminden başka iyi bir not var mı şunda?..
-Ama babacığım kızma!.. Bu benim değil, senin, tavan arasında bulduğum eski karnenmiş.
AlkışlıYorum
3 senelik evliyim ve kocamla beni korkutmak için yataktan atlayıp bizim korktuğumuzu görünce gülmekten katılan, zevkten 4 köşe olan 95 kiloluk bir kayınvalidem var. Allah bana sabır versin...
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- Lütfi Albayrak
- 30’lu yaşlara merdiven dayayanlar
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