Erkeklere özgü toplumca kalıplaşmış 7 şey
♦ Alışverişten ihtiyaçları dışında keyif almazlar.
Çoğu erkek ihtiyacı olduğu zaman alışveriş yapar. Kadınlarda olduğu gibi zevk için yapmazlar.
♦ Kızların beğendiği yakışıklı erkekler hakkında eşcinsel dedikodusu yaymak.
Garip ama gerçek bir çok erkeğin yapmışlığı vardır.
♦ Duvara işemek.
Maalesef bir çok ülkede olağan bir durum.
♦ Arabalara sevgilisi gibi bakmak.
Arabalar erkekler için önemlidir. Hele bir de o araba istedikleri ve bayılarak aldıkları bir araba ise.
♦ Maça gitmek - oynamak Evet, klasik olarak kadınlardan daha çok maçla ilgililer. Son dönemlerde kadınlarda da ilgi biraz olsa da, maç denildiğinde akla yine erkekler gelir.
♦ Güç gösterisi Özellikle fitnessa giden erkekler, fitness yaparken sürekli fotoğraf atıyorlar sosyal medyada. Bir de kadından hep bir adım önde olmaya çalışılır. Kadını koruduğunu belli etme çabası da var tabi.
♦ Bıyık, saç, sakal faulleri...
Hele ki bu saç sakalın baya önemli olduğu kesin.
AlkışlıYorum
Evliliği yolunda gitmeyen bir akrabamıza diğer akrabamızın tesellisi: "Benim dayımın kızını biliyorsun. Evliliğini yürütmek için hep sustu. Hep içine attı sonra da hastalandı, öldü." Sustuk tabi...
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- Lütfi Albayrak
- Erkeklere özgü toplumca kalıplaşmış 7 şey
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