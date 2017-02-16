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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 16 Şubat 2017, Perşembe

Erkeklere özgü toplumca kalıplaşmış 7 şey

Kadınlarda olduğu gibi erkeklere özgü de şeyler çok var. Bunlar yine toplumca kalıplaşmış şeylerdir.
Alışverişten ihtiyaçları dışında keyif almazlar.
Çoğu erkek ihtiyacı olduğu zaman alışveriş yapar. Kadınlarda olduğu gibi zevk için yapmazlar.
Kızların beğendiği yakışıklı erkekler hakkında eşcinsel dedikodusu yaymak.
Garip ama gerçek bir çok erkeğin yapmışlığı vardır.
Duvara işemek.
Maalesef bir çok ülkede olağan bir durum.
Arabalara sevgilisi gibi bakmak.
Arabalar erkekler için önemlidir. Hele bir de o araba istedikleri ve bayılarak aldıkları bir araba ise.
Maça gitmek - oynamak Evet, klasik olarak kadınlardan daha çok maçla ilgililer. Son dönemlerde kadınlarda da ilgi biraz olsa da, maç denildiğinde akla yine erkekler gelir.
Güç gösterisi Özellikle fitnessa giden erkekler, fitness yaparken sürekli fotoğraf atıyorlar sosyal medyada. Bir de kadından hep bir adım önde olmaya çalışılır. Kadını koruduğunu belli etme çabası da var tabi.
Bıyık, saç, sakal faulleri...
Hele ki bu saç sakalın baya önemli olduğu kesin.

AlkışlıYorum
Evliliği yolunda gitmeyen bir akrabamıza diğer akrabamızın tesellisi: "Benim dayımın kızını biliyorsun. Evliliğini yürütmek için hep sustu. Hep içine attı sonra da hastalandı, öldü." Sustuk tabi...
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