Sevgililer Günü’nde bıktığımız fotoğraflar

Öncelikle hepinizin geçmiş Sevgililer Günü'nü kutlamak isterim. Sonralıkla da sizler için hazırladığım "SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE GÖRMEKTEN BIKTIĞIMIZ" fotoğraf kareleri listemi sunmak isterim.
♦ Instagram filtreleriyle zenginleştirilmiş çikolata ve çikolatalı çilek fotoğrafları
♦ "14 ŞUBAT'TA AŞK BAŞKADIR, EVLİLİK TEKLİFİ BAMBAŞKADIR" temalı fotoğraflar
♦ Evlenme teklifinden sonra paylaşılan aşırı Instagram filtresi içeren tek taş yüzüklü el fotoğrafları
♦ 15 Şubat sabahı paylaşılan bol bol kalp şeklinde pişirilmiş yumurta içeren kahvaltı fotoğrafları
♦ "Kız kıza daha çok eğleniyoruz, kimseye ihtiyacımız yok" mesajı içeren yalnız hatun grubu fotoğrafları
♦ Şömine başında sevgiliyle içilen romantik şarap fotoğrafları
♦ Tüm sosyal medya mecralarında paylaşılan "Ben yalnızken daha iyiyim" konulu mum ışığında içilen şarap fotoğrafları
♦ "Bir de Sevgililer Günü masasını tek çekelim" konulu fotoğraflar
♦ "İŞTE ERKEĞİM" diye paylaşılan köpekli fotoğraflar
♦ Sevgililer Günü'nde hediye gelen ayıya sarılmış kız fotoğrafları
♦ Sevgililer Günü'nde ben temalı fotoğraflar
♦ Kalp şeklinde hediye kutusu fotoğrafları
♦ Ön kamerayla çekilmiş battaniye altındaki bunalım selfieleri
♦ "Canım iş yerine ne göndermiş?" temalı işyeri masasında duran orkide veya gül fotoğrafları
♦ Açıklama kısmına "Bunları kim göndermiş ya?" yazılı esrarengiz platonik aşıktan gelmiş gül fotoğrafları
♦ 14 Şubat'ta "YALNIZLAR PARTİSİ" veren mekanların paylaştığı antipatik fotoğraflar
♦ Sevgililer Günü'ne yurt dışında girmiş sevgililerin paylaştığı "SİZ oralarda TAKILIN, BAKIN BİZ NERELERDEYİZ?" fotoğrafları
♦ Sevgililer Günü'nü bilgisayar başında geçirecek olan ergenin hazırladığı caps fotoğrafları
♦ Üstünde "Sevgililer Günü'n kutlu olsun AŞKIM yazılı takım arması fotoğrafları
♦ Facebook arabesklerinin birbirinin duvarlarına yapıştırdığı kalpli, güllü, özlü sözlü fotoğraflar
♦ Bankaların mail yoluyla tüm dünyaya gönderdiği kalpli Sevgililer Günü görselleri
ÇORBA
Kayseri'ye giden bir köylü sabah kahvaltısı için bir lokantaya girmiş. Sabahın erken saatleri olduğu için oldukça kalabalık olan lokantada yer bulamayan köylü, kasiyerin yanındaki küçük masaya oturmuş. Garson gelince mercimek çorbası söylemiş. Fakat bizim köylünün karnı çok acıkmış. Çorba gelene kadar çaresiz ekmek sepetindeki bütün ekmekleri yemiş... Çorba gelince onu da içmiş. Giderken kasada oturan Hacı Ağa'ya borcunu sorduğunda Hacı Ağa "Ekmeğin parasını ver de çorba bizden olsun" demiş.
KARGA
İki avcı ava çıkmış. Avları hiç iyi gitmemiş.
En sonunda biri ağaçta gördüğü kargayı vurmuş. "Vurdum vurdum bıldırcın!" demiş.
Öbürü: "Ne bıldırcını? Resmen karga bu"
- Hayır hayır bıldırcın bu.
- Geçen karısını vurmuştum da üzüntüden karalar giymiş...
ALKIŞLIYORUM
Lise çağlarım. O zaman serde gençlik ve çılgınlık var. Arabada da kallavi bir müzik sistemi.
Kırmızı ışıktayım ve müzik son ses açık.
Ben ritme göre kafamı sallarken arabanın sağ penceresinden kafasını içeriye sokmuş beni izleyen yurdum polisi ile göz göze geliyorum. Hemen müziğin sesini kısıp refleks olarak pişmiş kelle gibi sırıtıyorum. Genç polis abimiz lavlı böreği ağzıma tıkıyor: "Bar kaçta kapanıyor birader?"
Sevgililer Günü’nde bıktığımız fotoğraflar
Öncelikle hepinizin geçmiş Sevgililer Günü'nü kutlamak isterim. Sonralıkla da sizler için hazırladığım "SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE GÖRMEKTEN BIKTIĞIMIZ" fotoğraf kareleri listemi sunmak isterim.
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- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Sevgililer Günü’nde bıktığımız fotoğraflar
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