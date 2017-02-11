Babalar niye ders çalıştıramaz?
– Neyi?
– X çocuğum x, görmediniz mi x'i??
– ….
– Cevap versene evladım x'i görmediniz mi?
– Yok beni bilmiyorum
– Hatice! Bunlar x görmemiş??
– Görmedik!
– Ben şimdi sana x olmadan bunu nasıl anlatayım ki….
Git annen göstersin o zaman
– ……
– X'i bilmeyen çocuk mu olur ya?!
Sadece bu örnek bile neden babaların çocuklarına ders çalıştırmaması gerektiğine dair yeterli bir kanıt olabilir. Ama bitti mi?
Bitmez!!
♦ Erkekler, sadece kendi yaş grubundaki diğer erkeklerle empati yapabilen bir cinstir, çocukla aynı şekilde düşünmesi pek olası değildir.
♦ Erkekler, çocukluğuna dair sadece kendi istediği anıları hafızasında tutmayı yeğler. Anne-babasının çocukken kendisine nasıl ödev yaptırdığını anımsamaz.
♦ Kadınlar anlayışlıdır. Çocuk zorlandığı noktada ara vermesini, kafasını dağıtmasını bilir. Erkek ise çocuğun 10 dakikada ödevi bitirip, her şeyi eksiksiz anlamasını ister.
♦ Erkekler "Oyuna çevir" taktiğinden bihaberdir. Anne oyun oynayarak öğretebilirken, erkek oyun kurmayı bile beceremez.
♦ Kadınlar çok yönlüdür. Çocukla ödev yaparken çocuğa ödev yaptığını hissettirmemeyi başarır. Erkeğin ise tek odak noktası ödevdir ve sadece ona koşullanır.
♦ Başta belirttiğimiz erkeklerin, empati yoksunu olmasından ötürü çocuk gibi düşünemez. Kendisinin anladığı şekilde çocuğun da anlamasını bekler.
♦ Erkek sabırsızdır. İstediği şeyin hemen ve eksiksiz olmasını bekler. Çocuğun zeka yaşıyla kendisininkini bir tutma eğilimi gösterir.
♦ Hal böyle olunca da sinirlenmesi an meselesidir erkeğin. Bir noktadan sonra çocuk istemsizce anladım demeye başlar.
♦ Ama asla anlamamıştır! Bundan dolayıdır ki baba ile ödev yapan çocuk ardından gizlice annesinin yanına gidecektir.
♦ Babanın her zaman çocuğuna ödev yaptırmaktan daha önemli bir takım işleri vardır. Mesela maç izlemek ister…
♦ Baba, çocuğun seviyesine inmekte inanılmaz güçlük çeker, vurgun yer. Kadın ise o seviyeyi sürekli takip ediyordur zaten.
♦ Erkek, çocuğun ödevine yardımcı olmayı onun yanında oturup sadece yaptıklarını kontrol etmekten ibaret zanneder. Açıklayıcı, öğretici olmayı düşünmez.
♦ Erkek de bir nevi çocuk olduğu için çocukla birlikte ödev zamanını kaynatmaya meyillidirler. Sonunda anne toparlar yine.
♦ Ödev söz konusu olduğunda erkekler, ceza/ödül sistemine gönülden bağlıdırlar.
Çocuğa teşvik primi vermekten çekinmezler.
NOT1: Kadınlar, çocuğun ödev yaparak öğrenmesine çalışırken, erkekler ödevin bitmesine gayret gösterirler.
NOT2: Bu içerik için duyar kasmak devre dışı bırakılmıştır.
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SIRAYA GEÇ
Bir adam sabah yürürken ilginç bir cenaze kafilesi farkeder. Önde giden köpekli bir adam, arkasında bir tabut ve 10 metre arkadan gelen bir başka tabut ve tek sıra olmuş yaklaşık 200 adam.
Tuhafına gider. Kafilenin başındaki adam kuşkusuz cenazenin sahibidir, yanına yaklaşır ve sorar;
-Beyefendi, bu üzüntülü gününüzde hatırlatmak istemem ama ölenler neyiniz oluyor?
Adam yanıtlar: Öndeki karım arkadakide kayınvalidem.
- Vah vah başınız sağolsun. Nasıl oldu?
- Köpeğim karıma saldırıp öldürmüş.
Kayınvalidem de karıma yardıma gelmiş onu da öldürmüş.
Adam biraz düşündükten sonra sorar;
- Beyefendi köpeğinizi ödünç alabilir miyim?
- Sıraya geç!
AlkışlıYorum
Yıllar önce sorumlu hemşireliğini yaptığım bir serviste hiç anlaşamadığım, sürekli tartıştığım, bana göz göre göre zorluklar çıkaran, görevim dışı işler yüklemeye çalışan, hatta bir keresinde herkesin içinde bağırıp çağırarak beni ağlatan, devamlı didişip durduğum bir asistan doktorumuz vardı. Ona her gün; "Sana bir şey söylemiyorum, umarım Allah'ından bulursun." diye dualar ederdim. Ne mi oldu? Allah'ım sesimi duydu ve beni onun karısı yaptı.
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- Lütfi Albayrak
- Babalar niye ders çalıştıramaz?
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