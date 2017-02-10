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  1. Kankalık kolay olunmaz
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 10 Şubat 2017, Cuma

Erkekler de tayt giysin

Aaaa, oooo diye inlemeden önce yazacaklarımıza bir kulak verin. Farkındayız, erkek ve tayt kelimeleri yan yana geldiğinde kafanızda canlanan görüntü hiç de hoş değil. Ancak biz görüntünün değil, huzurun ve mantığın peşindeyiz. Yazdıklarımızı aklıselimle okursanız, yarın işe tayt giyerek gitmemeniz için hiçbir sebep yok!
Her şeyden önce aşırı rahat, ama aşırı, istediğin gibi otur, bacaklarını uzat, yatıp yuvarlan!
Her yerde, her şartta giymek mümkün, ister gün boyu oturacak ol ister dağ tepe gez hiç sıkıntı yok.
Akşam eve gider gitmez alt eşofmanı giydiğin andaki rahatlığı gün boyu yaşayacaksın ve paspal görünmeyeceksin… Nimet resmen!
Taşıması o kadar kolay, o kadar hafif ki yedeğini cebinde taşı gün içinde farklı kombinasyonlar dene, mükemmel.
Aynı şekilde seyahate çıkarken iki kot pantolon alacağına 8-10 farklı tayt alman mümkün, rüya gibi.
Kot giydim tişört giymeliyim, bu kumaş pantolona bu kazak olmaz gibi sıkıntıları yok, üstüne altına ne giyersen giy sırıtmaz.
Esnekliği sayesinde otururken bazı şeylerin(!) sıkışması, bastırılması, vb. dertler yok, istediğin gibi otur ve özgürlüğün keyfini çıkar.
Hakeza oturunca göbeği kucağına oturan biriyseniz ilacınız tayt, kan dolaşımınızı kesmeyecek esneklikte ve rahatlıkta bir kıyafet kendisi.
Kumaş gibi olanı var, kot olanı var, desenlisi, sadesi… Kısacası çok ucuza gardırobunuzu zenginleştirmeniz mümkün.
Yani çok ucuz! bir kot pantolon parasına 7-8 tayt almak olası, bütçe dostu tayt seni seviyoruz.
Yüksek belli bir tayt giyerek göbeğinizi toparlamanız da olası… Kilolu beyler buraya dikkat!
Bir erkeğin tayt giymesi göze çok hoş görünmeyebilir belki, ancak rahatlığını hisseden birinin bunun müptelası olmamasına imkan yok.
Hep birlikte hareket edersek taytı kadın hegamonyasından kurtarıp uniseks yapabiliriz, yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım.
Her yerde, her zaman, her aktivitede giyilmesi mümkün, ucuz, çeşitli ve rahat taytı erkekler olarak kazanmamız lazım.
Hatlarınızın belli olması sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşamdan daha mı önemli?
Haydi erkekler, nasıl ki kadınlar pantolona ortak oldu biz de tayta ortak olalım ve bu rahatlığı hayatımıza sokalım. listelist.com

Bu yazı mizahın hayal gücünün sınırı zorladığı bir üründür. Burada okuduklarınızı sakın hiç bi yerde canlandırmayın. Yoksa ortaya çıkacak görüntüye dayanamayız. Bir bu kalmıştı. Bırakın Süperman giysin... Yoksa Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki tayt olayı gibi millet birbirine girer.

ALKIŞLIYORUM
İş arkadaşımın düğünündeyiz. Nikah kıyılıyor, imzalar atılıyor, gelin ve damadı tebrik etmek için ayağa kalkıldığında elektrikler kesiliyor. Biz hep beraber "Aaaa!" diye tepki gösterirken, arkadaşımın annesi oldukça yüksek sesle düşüncesini dile getiriyor.
"Oğlumun daha ilk dakikadan hayatı karardı."
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