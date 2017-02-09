Kankalık kolay olunmaz
♦ Herhangi bir tartışmada sizin en büyük destekçiniz olması… Onun desteğini aldığınızı bilmek sizi tartışmanın galibi yapabilir.
Çünkü bu özgüven anlamında sizi pozitif yönde etkiler. Ayrıca kankanızın yaptığı mimikler, el hareketleri gibi şeyler de tartışmada sizi bir adım öne çıkarır.
♦ Yaptığınız saçma davranışlara, örneğin abuk subuk bir dans da olabilir bu, sorgusuz sualsiz eşlik etmesi… Kankalığın bir görevi de sizin saçmalıklarınızı tolere etmesidir...
♦ En mutsuz anınızda bile bir güneş gibi belirivermesi… Ne kadar üzgün olduğunuzun bir önemi yok. Size kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak kelimeler genelde onun ağzından çıkar.
Bir anda her şeyi pespembe görmeye başlayabilirsiniz.
♦ Sizinle sadece kendiniz olduğunuz için arkadaş olması ve sizi asla değiştirmeye çalışmaması… Bu öyle bir şey ki, herkesin birbirini değiştirmeye çalıştığı, birbirinden asla hoşnut olmadığı bir dönemde biri var ki, sizi olduğunuz gibi kabul ediyor ve yaptığınız şeyleri asla sorgulamıyor.
Ne olursa olsun yanınızda olduğunu biliyorsunuz. İşte belki de en büyük güzellik budur…
♦ Hayallerinizi gerçekleştirirken en büyük destekçiniz olması… Hayatınızın en önemli virajlarında arkanızdan ittiren, sizin kendi potansiyelinizi ortaya çıkartmanızı sağlayan kişidir o.
Bunu hem söyledikleriyle hem de hareketleriyle yapar. Daha n'apsın yahu!
♦ Sizi kötü olduğunu düşündüğü insanlardan bir şekilde uzak tutmayı başarması… Sizin göremediğiniz, farkedemediğiniz şeyleri o görür ve fark eder. Eee size de onu dinlemek düşer…
♦ Çektiğiniz tüm selfielere bir şekilde katlanması… Yorulsa da, saçma bulsa da asla belli etmez. Ne zaman "haydi selfie" deseniz o muzip bakışını yapar.
Size de etrafı çatlatmak düşer…
♦ Kendisi yemek yiyecekken sorgusuz sualsiz size de ısmarlaması… En büyük kankalıklardan biridir.
"Sen otur ben gelirim" der öylece onun kendine menü almasını beklersin.
Derken hooop! bir bakarsın sana da almış. İşte bu kadar düşünceli bir kankanız olduğu için çok şanslısınız. listelist.com
HIRSIZ
Gece yarısı Mehmet bir gürültüyle uyandı.
Karısı kapı deliğinden baktı ve fısıldadı:
"Mutfakta bir hırsız var ve pişirdiğim turtayı yiyiyor..." Mehmet: "Şimdi kimi aramalıyım?
Hastaneyi mi, polisi mi?"
99 NUMARA
Gölde kayık kiralayan şirketin patronu, kıyıya doğru giderek, megafonu eline almış ve seslenmiş:
- 99 numara, zamanınız doldu, kıyıya gelin.
Aradan onbeş dakika geçiyor, kayık kıyıya gelmeyince, patron tekrar sesleniyor:
- 99 numara, hemen kıyıya gelmezseniz size bir saatlik fazla ücret uygulayacağım.
Anonsu duyan yardımcısı yanına geliyor ve - Patron, galiba yanlışlık yapıyoruz.
Bizim sadece 75 kayığımız var. 99 numaralı kayığımız olamaz.
Patron tekrar megafonu eline alıyor ve sesleniyor:
- 66 numara, orada bir sorun mu var?
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Kankalık kolay olunmaz
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Öğrenci yurdunun insana kazandırdıkları 07 Şubat 2017, Salı Üniversite hayatına yeni başlayan hemen hemen herkesin yolu bir defa olsun öğrenci yurtlarından geçmiştir. Bazısı...
- Hoşlanılan kıza açılma muhabbetleri 06 Şubat 2017, Pazartesi Karşı cinsle tanışmak için denenen eğlenceli repliklerdir efendim, buyursunlar. *** - Ya sen Google musun? -...
- Hangimiz yapmadık çılgınlar gibi 05 Şubat 2017, Pazar Öğrencilik yıllarımızda hangimiz yapmadık çılgınlar gibi... ? Hemen tahtanın önüne geçip derse gelmeyen öğretmen...
- Annelerimizi çıldırttığımız anlar 04 Şubat 2017, Cumartesi Annelerimiz bizim canımız. Yeryüzünde onları en çabuk sinirlendirebilen kişiler olma unvanı da yine biz çocuklara...
- Güzel, zeki ve yalnız kadın 03 Şubat 2017, Cuma Farkındayız; oradasınız ve çok güzel, aynı zamanda da zekisiniz! İşte sizin sebepleriniz... Öncelikli sebep olarak;...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Öğrenci yurdunun insana kazandırdıkları
- Hoşlanılan kıza açılma muhabbetleri
- Hangimiz yapmadık çılgınlar gibi
- Annelerimizi çıldırttığımız anlar
- Güzel, zeki ve yalnız kadın
- Değeri bilinmeyen flört dönemi
- Yurt dışına gitmeniz halinde bilmeniz gereken 10 garip kural
- Selfieci kızların en belirgin ortak özellikleri
- Sınav sırasında klasik öğrenci hareketleri
- Karşınızdaki erkek bu hareketi yapıyorsa...