Eski nesil & yeni nesil
♦ Eski nesil kavuşamayan imkansız aşklar için yaratılmışken, yeni nesil 'Gel, gel, ne olursan ol, yine gel' tarzındadır.
♦ Eski nesil kültürlüyü sever, kaliteli olmayanı 5 para etmez olarak nitelerken, yeni nesil 50 Cent etmeyecek grupların peşinden gider ve onlara para verir.
♦ Eski nesil, kurbağaların sindirim sisteminden, buz pateni hareketlerine kadar işine yaramayacak bilgilerle doludur. Yeni nesil tamamen bilgisayar oyunlarıyla dolu olduğu için yeni bir şey doldurulamaz. Dolduruluşa gelmez.
♦ Eski nesil, eleştiricidir. Hiçbir şeyi beğenmez, her şeyi öğrenmek ister, hep eleştirir, sonucunda mutsuz olur. Yeni nesil teknolojiyle uyuşturulduğundan tepkisizdir. Kendini mutlu zanneder.
♦ Onlardan daha eski nesil, eski nesli, kahvehane köşelerinden kurtarmak isterken, şuan eski nesil, yeni nesli, internetten kurtarmak istemektedir.
♦ Eski nesil kendisi gibi düşünmeyene sıcak bakmazken, yeni nesil her şeye objektif, demokratik bakacağım diye kendinden uzaklaşır.
♦ Eski nesil bir gün müzisyen, bir gün tiyatrocu, bir gün yazar, bir gün reklamcı olmak isterken hayatı biter. Yeni nesil hangisinden çok para kazanacaksa ona yönelir.
♦ Eski nesil pembe pancurlu evi, beyaz atlı prensi hayal ederken, yeni nesil pancurlu evi alışveriş merkezine çevirip zengin olmak ister.
Beyaz atlı prens yerine, kırmızı Ferrarili prens hayal eder.
♦ Eski nesil fakir ama gururlu, kaliteli, dürüst olanı sever. Zengini sevmez. Fabrikatörü karikatür olarak çizer. Yeni nesil o fabrikatör gibi olmak için çabalar.
♦ Eski nesil çok komplekslidir. Farklı olmak zorundadır, çocuk gibidir, dikkat çekmek ister. Ciddiye alınacak yanı yoktur. Bir gün solcu, bir gün sağcı, bir gün liberal olurlar. Nedense çok ciddiye alınırlar ve hapislere atılıp, dayak yerler. Yeniler de komplekslidir ancak farklı olmamak için çaba sarf ederler.
♦ Eski nesil eğitimliyi, şehirliyi veya şehre ayak uydurabileni sevip, sayarken, yeni nesil paralı olanı şehirli sayar.
♦ Eski neslin esprilerinde eleştiri vardır.
Yeni nesil akıllıdır, suya sabuna dokunmadan, az emekle çok para kazanır.
♦ Eski nesil bundan iş çıkmaz derken, yeni nesil 'Benim neslim işini bilir' der...
♦ Eski neslin orta yaşlıları Doğru Mehmet'tir. İnsanları doğruyu öğretmeğe, onları yönlendirmeğe çalışırken sıkıcı olur.
♦ Eski nesil iletişim çağından geldiğinden, 20 kişilik koloniler halinde bohem yaşarlar. Yeni nesil sanal dünyada bir başına yaşar. Tabiki genel olarak alıyoruz üstüne alınmasın kimse. Ya da alınırsa alınsın :)
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- Lütfi Albayrak
- Eski nesil & yeni nesil
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