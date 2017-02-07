Öğrenci yurdunun insana kazandırdıkları
Peki bu durumun size kazanımları nedir hiç düşündünüz mü ?
♦ İnsanlara tahammül edebilme kapasitenizi yükseltir.
Mesela ışıkta uyumakta zorlanıyorsun ya da ertesi gün sınavın var fakat sesten uyuyamıyorsun.
Bütün bu zorluklara karşı bağışıklık kazanmak zorundasın.
♦ İlk başlardaki o çekingen utangaç tavırlardan zamanla eser kalmaz. Zaman içerisinde tam tersi bir insana dönüşürsünüz.
"Yeter ama artık kapıyı kapat, ışığı söndür, ses yapma, horlama" gibi cümleleri söylemekten kaçınmazsın artık.
♦ Birçok farklı şehirden ve kültürden gelen insanlar sayesinde, onlarla bir arada yaşayarak sosyal gözlem yeteneğiniz gelişir.
Farklı şiveler, yaşam tarzları ve kültürden insanları tanıyıp onlara dair gözlem yaptıkça sosyolog tarafın gelişir.
♦ Deyim yerindeyse insan sarrafı olursunuz insanları tanıma konusunda...
Eğitim hayatınız süresince insanlar ile nasıl ilişki kurup kimlere güveneceğiniz konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.
♦ Yurt hayatı sona erip memlekete döndüğünüzde, dışarıdan bakıldığında ilginç gelen durumlar size sıradan gelebilir.
Kettle'da yumurta, makarna pişirenler uykusunda konuşanlar, uyurgezerler neredeyse her demden ilginç insanın bir araya toplandığı bir ortamdan çıktıktan sonra haliyle sonrasında şahit olduğun bazı şeylere şaşırmıyorsun.
♦ Daha öncesinde midenizi bulandırıp, tiksineceğiniz olaylara karşı bağışıklık kazanırsınız.
Uzun süre yıkanmayıp kokan ve bunu hiç dert etmeyen insanlardan tutun da, haftalarca çorabını değiştirmeyen türden insanları görünce haliyle bunlara karşı bağışıklık sisteminde güçleniyor.
♦ İlk başlarda sizin için büyük problem olan gürültülü ya da ışığın yandığı ortamda uyuyamama gibi sorunlarınızın kendiliğinden ortadan kalktığına şahit olacaksınız.
Yurtta kalmadan önce yalnızca sessiz ve ışığın olmadığı ortamlarda uyuyabilirken, zaman ilerledikçe bu duruma alışırsın.
♦ Kendinizi insanların yerine koyarak sizi rahatsız eden tavırları başka insanlara yapmamaya çalışırsınız.
Senin için büyük sorun teşkil etmiş olan ve yeterince rahatsız etmiş olan davranışlardan sonra, başka insanların bu tür durumlar ile karşı karşıya kalmaması için daha titiz davranırsın.
♦ Kendinize olan güven kat sayınız artar. Sonuç olarak o güne kadar tiksindiğiniz, korktuğunuz her şeyin artık içerisindesiniz ve bunlara baş kaldırmayı öğrenmişsinizdir.
♦ Haliyle zaman içerisinde siz de gece pişti, batak partilerine dahil olursunuz.
Bu kadar fazla insanın olduğu bir ortam da haliyle zaman içerisinde iletişim yeteneğin de fazlasıyla gelişiyor.
♦ Ailenizin ve evinizin kıymetini daha iyi anlarsınız.
♦ Tabi bir de bunun yanında özgürlüğün ne kadar büyük bir kıymet olduğunu da...
♦ Hayatın zorluklarına karşı tek başınıza göğüs germek zorunda kalırsınız. Bu da sizin kişisel gelişiminize büyük etki eder.
Yaşadığın zorluklara tek başına göğüs germek zorundasındır. Çünkü tek başınasındır artık ve bundan sonraki hayatında buradaki edindiğin kazanımlar her daim yardımcın olacaktır.
♦ Şüphesiz ki bütün bunların dışında en büyük kazanımınız buradan edindiğiniz ve yıllar boyu sürecek dostluklarınızdır.
Arada ufak tefek sürtüşmeler de olsa bazı konularda anlaşmazlığa düşseniz bile geceler boyu ettiğiniz muhabbetlerde beraber gülüp, beraber hüzünlediğiniz anlar yeri geldiğinde gece yarısı karnınız acıktığında aynı yemeği bölüşmek... Yıllar geçse de her şey hatırlanır.
AJAN SEÇİMİ
Türkiye'den Rusya'ya 3 tane ajan gidecekmiş.
Türk komutanı ajanlara, "Çuvallar içinde gideceksiniz. Rus komutanı yakalarsa bir başka canlının taklitini yapın" demiş.
Ajanlar gitmiş. Rus komutanı ajan Ahmet'in bulunduğu çuvala tekme atmış. Çuvaldan 'Miyav miyav' diye ses gelmiş. Komutan "Bunda bir şey yok" diye bırakmış. Ajan Ali'nin çuvala tekme atmış. Çuvaldan 'Hav hav' diye ses gelmiş. Komutan bunu da bırakmış. Sıra ajan Mustafa'ya gelmiş.
Komutan vurmuş, ses yok. Bir daha vurmuş, yine ses yok. Bir daha vurmuş ; artık ajan dayanamamış "Patates lan patates"
ALKIŞLIYORUM
Yanlışlıkla aldığım 'L' beden gömleği, değiştirmem zor olur diye iki haftada yedi kilo vererek üzerime oldurma başarısını göstermiş bulunmaktayım.
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- Lütfi Albayrak
- Öğrenci yurdunun insana kazandırdıkları
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