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  1. Hangimiz yapmadık çılgınlar gibi
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi

Hoşlanılan kıza açılma muhabbetleri

Karşı cinsle tanışmak için denenen eğlenceli repliklerdir efendim, buyursunlar.

***
- Ya sen Google musun?
- Neden?
- Aradığım tüm cevaplar sende de.

***
- İlk karıma çok benziyorsun.
- Kaç kere evlendin ki?
- Hiç!

***
- İkizin var mı?
- Yoo, neden?
- O halde dünyadaki en güzel kadın olmalısın.

***
- Hayatın nasıl?
- İyidir, seninki?
- Ona bakıyorum şuan!

***
- Adın Katrina mı?
- Yoo, neden?
- Çünkü beni kasırga gibi vurdun bebeğim!

***
- Pardon, bir saatiniz varmıydı acaba?
- Yok!
- Yarım saat de olur, hatta 15 dakika.
- Hö? Ne?

***
- Sana su ısmarlayabilir miyim?
- Su mu?
- İlla janjanlı bi içkiyle mi giriş yapmalıyız?
- Hiç bişeyle giriş yapmamalıyız, istemiyorum.
- Niye su sevmez misin?
- Severim de
- Süper işte, kaldı %40'ım
- %40 mı?
- İnsanın %60'ı su ya hani....
- Off offffff berbat
- Bu arada Tan-su ben
- Hahaha cidden mi?
- Yok sıvayayım dedim de, Mehmet adım
- Ben de Can-su
-Hö? Ne!

***
- Ee şey merhaba... Siz her gece benim rüyalarımda başrol oynuyorsunuz da adınızı bilmediğimden seslenemiyorum :) Sessiz sinema gibi. Renklendirmek ister misiniz?
- Sana tek bir repliğim bile yok.
- Jenerik aksın o zaman :)
- Aksın banane
- Yazan: Ben, Oynayan: Ben, Mors olan:
Ben... 2015 yapımıdır.

***
Hanım kız otobüsde mp3 dinlemektedir, delikanlı yavaşca omzuna dokunur;
- Afedersiniz
- Buyrun
- Teoman dinliyorsunuz çok seviyorum ben de.
- Ehm evet... (Dinlediği müziği seven başkaları olması herkesi sevindirir ne de olsa)
- Kulaklığın birini de bana verseniz olabilir mi? (Çakaal)
-Ee... tabi (Oy oy oy) Tabi bu esnada kızın bir kulağı açık olacağından muhabbet edebilme fırsatı da doğar. Çakaaal...

PARMAK HESABI
Temel, oğluna parmakların isimlerini öğretiyormuş."Bak uşağum bu baş, bu işaret, bu orta, bu yüzük ve bu da serçe parmak. Anladın mı?"Oğlu kafasını sallayarak "Hayır" demiş. Temel bir kez daha anlatmış ve tekrar sormuş "Anladın mı uşağum?" Çocuk tekrar "Hayır" demiş. Bir daha, bir daha derken en sonunda çocuk "Anladım" deyince, Temel elini sallayarak "Bak bakalım bir de karıştırarak sorayım" demiş..
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