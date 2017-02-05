Hangimiz yapmadık çılgınlar gibi
Hemen tahtanın önüne geçip derse gelmeyen öğretmen edası ile öğretmenin taklidini yapmak.
Sıranın altında çantamızda zulaladığımız yiyecek içecek ne varsa anında mideye indirmek.
Sınıf içerisinde samimi olan kız topluluğun bir araya gelip dedikodu kazanını kaynatması ve sonrasında yüksek desibelde gelen çığlıklar..
Sınıfta platonik olarak aşk beslediğiniz kişilere uzun uzun bakıp cesaretinizi topladıktan sonra gidip muhabbet kurma çabaları.
Bozuk paralar ile sıra üzerinde maç yapmak.
Bütün bu gürültü patırtının arasında ortaya çıkıp "Yapmayın arkadaşlar şimdi öğretmen gelicek" modunda takılan inek kalpli öğrenci..
Bu durumu fırsat bilen 3-5 öğrencinin okul bahçesine firar etmesi..
Özgüveni tavan yapmış öğrencinin tahta ya kalkıp o dönemin meşhur bir şarkısını söylemesi yada dans ederek taklidini yapması.
Bütün bu gürültü patırtının ortasında hiç birşey aldırış etmeyip uyuyan öğrenci..
Bir anda dışarıdan sınıfa dalan öğrencinin "Öğretmen geliyorrr" diye bağırıp bütün sınıfı susturması ve çok geçmeden bunun bir şaka olduğunun anlaşılması
Bütün bunların yanında arka sıralar da tenha ye sinmiş öğrenci topluluğun kendi aralarında müshtehcen konuları konuşup kıs kıs gülmeleri
Ve tabi ki olmazsa olmaz Uzun Eşşek Oynamak...
Bizim köyün imamı.
Alttan verir samanı.
Üstten çıkar dumanı.
Attı attı, kaç attııııııııı???
helahe.com
BİZİMKİSİ
Karı koca bir barda oturuyorlar. Önlerindeki içkileri yudumlarken bardan içeri hoş bir hatun girer. Bizimkilerin yanına yaklaşıp adama sarılarak yanağından öper.
Yanındaki karısına aldırmadan:
- Nasılsın hayatım? Epey oldu görüsemedik...
Diyerek ileride bir masaya gidip oturur.
Adamın karısı şaşkındır, dayanamayarak kocasına sorar:
- Kim bu kadın?
Adam sakin bir sesle yanıtlar:
- Metresim!
Kadın yanıtı duyunca çıldırır:
- Ne! Derhal boşanıyoruz! Sen ne şerefsiz adammışsın.
Bir de utanmadan metresim diyorsun. Her şey bitti hemen boşanıyoruz!
Adam gayet sakin sıralamaya baslar:
- Ne yani sevgilim Etiler'deki dubleksi, Akmerkez'de ki daireyi, Bodrum'da ki tripleksi, 24 metre yatı, altındaki son model jeeple spor arabayı, bütün bunları bırakıp benden ayrılmak mı istiyorsun?
Kadın sakinleşir ve çevresine bakmaya başlar. Biraz ileride bir çift dikkatini çeker, kocasına sorar:
- Şurada oturan bizim Suat degil mi?
Kocası yanıtlar:
- Evet - Peki yanındaki kim?
Kocası gayet soğukkanlı:
- Metresi...
Kadın bir duralar hemen arkasından yapıştırır:
- Aaaa! Bizimkisi daha güzel valla!..
AlkışlıYorum
İlk evlilik yıldönümümüzde beni iğrenç bir yere yemeğe götürüp ve Galatasaray'ın maçı var diye erkenden eve getiren sevgili kocam, o çok sevdiğin Playstation'ın var ya... Artık yok; yanlışlıkla üstünde zıpladım, tepindim. Bana bunu bir daha yaparsan laptop'ın da üstünde yanlışlıkla tepişeceğim, bilgin olsun.
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Hangimiz yapmadık çılgınlar gibi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Annelerimizi çıldırttığımız anlar 04 Şubat 2017, Cumartesi Annelerimiz bizim canımız. Yeryüzünde onları en çabuk sinirlendirebilen kişiler olma unvanı da yine biz çocuklara...
- Güzel, zeki ve yalnız kadın 03 Şubat 2017, Cuma Farkındayız; oradasınız ve çok güzel, aynı zamanda da zekisiniz! İşte sizin sebepleriniz... Öncelikli sebep olarak;...
- Değeri bilinmeyen flört dönemi 02 Şubat 2017, Perşembe İlişkinin başlarında dolu dolu yaşadığımız kıymet bilinmesi gereken dönem: Flört Dönemi! İlişkinin cicim ayları...
- Yurt dışına gitmeniz halinde bilmeniz gereken 10 garip kural 01 Şubat 2017, Çarşamba ♦ Tek Çocuk Kuralı, Çin: 1987'de yürürlüğe giren bu kurala göre; Çin'de iki veya daha fazla çocuğunuz varsa...
- Selfieci kızların en belirgin ortak özellikleri 31 Ocak 2017, Salı Selfie modası daha yıllarca geçecek gibi görünmüyor. Aksine her gün yeni yeni akımlar oluşuyor. Ancak, aslında...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Annelerimizi çıldırttığımız anlar
- Güzel, zeki ve yalnız kadın
- Değeri bilinmeyen flört dönemi
- Yurt dışına gitmeniz halinde bilmeniz gereken 10 garip kural
- Selfieci kızların en belirgin ortak özellikleri
- Sınav sırasında klasik öğrenci hareketleri
- Karşınızdaki erkek bu hareketi yapıyorsa...
- Bir alışverişkoliğin indirim günlerindeki aşamalar
- Dinledikleri müziklere göre kızlar
- 90’larda çocuk olanları ayrıcalıklı yapan detaylar