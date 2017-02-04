Annelerimizi çıldırttığımız anlar
Eğer bunları yaparsanız anneniz kendi başına bir nükleer silaha dönüşebilir. Anneleri üzmeyin...
Yeni silip süpürdüğü yerlere ayakkabınız ile basın. Hatta odanızda unuttuğunuz şeyi almak için ayağınızda ayakkabılar ile hamle yapın.
Siz temiz bir sopayı hak ettiniz artık gerçekten!
Yemekte pilav varsa "Anne bu pilav tane tane olmamış galiba?" diyin. Kafanıza tencerenin geçmesi garanti gibi bir şey...
"Canına susayan evlatlar" belgeselinde bugün...
Komşu hanımın bilekten dirseğe kadar olan bileziklerini gösterin; altın bileziklerin bir ev kadınına çok yakıştığını vurgulayın.
Anne gazabından korkan baba yarattınız, tebrikler...
Annenizin asla izin vermeyeceği bir şey için babaannenizden onay aldın ve bunu babaannenizin sesli olarak "Ben izin verdim!" demesini sağlayın.
Kadını gerçekten delirttiniz şu an.
Su içmek için her mutfağa gittiğinizde başka bardak kirletin, o bardakları da lavabonun kenarına sıra sıra dizin.
Bu kadın sizin döküntünüzü toplamak zorunda mı be!!!!
Her bayram küçük amcanıza ya da halanıza önce sizin ailenizin gittiğini hatırlatın, saf bir şekilde "Neden öyle yapıyoruz ki annecim?" diye sorun.
Bir şehri komple yakacak gücü sağladınız demektir.
Arkadaşlarınızla dışarıda eğlenceli bir gün yaşarken asla telefon edip haber vermeyin; "Şarjım bitti" cevabınızı da hazırlayın Yemin ederim benim çocuğum olsanız kapıyı üstünüze kitlerdim.
Annenizle derdinizi, borcunuzu konuşurken babanızla tepine tepine eğlenin. Bunu da annenizin göreceği bir alanda gerçekleştirin.
Tam üstüne bi kova vileda suyu dökmeliksiniz!
Facebook'ta paylaştığı güzel sözleri, hazır iletileri asla beğenmeyin. Aynı şeyi bir başkası yaptığı zaman altına destanlar yazın, bunu da anneniz görsün.
Yumurtadan çıkmışsınız da kabuğunu beğenmiyorsunuz! Püüü size!
Büyük bir heyecanla Survivor seyrederken kumandayı alıp maç kanalını açın; "Napıyosun sen ya?" diye sorarsa "Dur dur çok heyecanlı" deyin.
O kumandayı kafanızda kırmak lazım sizin!
Ne kadar sinema - konser bileti, selpak mendil, fiş varsa hepsini biriktirin ve odanızın en manasız yerine koyun. Annenize de "Bunları sakın atma!" diye tembihleyin.
Evi iyice çöplüğe çevirdiniz be yeter artık!
Misafir geleceği için iki gün boyunca uğraştığı kekten, börekten, mercimek köftesinden şeklini bozarak tırtıklayın, pastayı da avuçlayın.
Bu kadının nasıl bir cezası varmış da sizin gibi bir evladı olmuş acaba?
Banyodan çıktıktan sonra yere dökülen saçlarınızı kesinlikle toplamayın, hatta biriktirin; yarın bir gün sanatsal bir projede kullanırsınız.
ALLAH SİZİ KAHRETSİN ARTIK YA!!!
onedio.com
LOKANTA
Çin'de görevli Amerikalı subay, bir gün Pekin'de bir lokantaya girdi. Garsonun getirdiği Çince mönüye garip garip baktı. Gelen mönüden birşey anlamasa da bozuntuya vermedi ve parmağını Çince bir yazının üzerine basarak garsona gösterip, ne geleceğini merakla beklemeye başladı.
Bir müddet sonra garson bir tabak meyve getirdi. Amerikalı subay garsona meyveyi kenara koymasını işaret ederek parmağıyla listedeki başka bir yeri gösterdi. Bu kez, bir dilim pasta geldi. Subayın karnı çok acıkmıştı.
Parmak yöntemiyle güzel bir yemek seçemeyeceğini de anlamış bulunuyordu. Çevresindeki masalara baktı. Karşı masada bir Çinli et yemeği yiyordu. Subay, karşı masadaki adamın yediği yemeği gösterdi ve garsona o yemekten getirmesini işaret etti.
Yemek geldi. Subay büyük bir iştahla eti yemeye başladı. Birkaç lokma sonra, şimdiye dek bu tatta bir et yemeği yemediğini fark etti. Pekin ördeklerinin ününü duymuştu. Bu acaba onun eti miydi?
Garsonu çağırdı, eti gösterdi ve kollarını kanat gibi yaparak, "Vak, vak?!" dedi.
Çinli garson soruyu anlamıştı. "Hayır" anlamında başını salladıktan sonra, doğru yanıtı verdi:
"Hav, hav, hav!"
AlkışlıYorum
Bir gün yolda giderken önümüzdeki aracın arkasında çok küçük puntolarla yazılmış bir yazı dikkatimizi çekti. Tam olarak okunması zor olduğu için iyice yaklaştık ve 10 puanlık yazı ile başbaşayız: "Yaklaş, yaklaş daha da yaklaş, limuzin olmamıza az kaldı."
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- Lütfi Albayrak
- Annelerimizi çıldırttığımız anlar
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