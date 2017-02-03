Güzel, zeki ve yalnız kadın
Öncelikli sebep olarak; birazcık delidir!
Ülkemizde kadınların durumu malum... Şiddet, baskı ve küçümseme sokaklardan tutun, meclise kadar her yerde!
Dolayısıyla güzel ve zeki kadın, her kadın gibi delirmiştir. Güzel olduğu için bir tık daha fazla delirtilmiş; zeki olduğu için her şeyin daha farkında olarak iyice sinire kesmiştir. Bu ülkede aşk, zeki ve güzel kadın için öncelikler listesinde değildir.
Zaten insanlar da ona yaklaşmaktan korkarlar. Zeki, güzel ve mütevazı oluşu sebebiyle "kesin bir pislik var" şüphesiyle yaklaşırlar.
Yalnız, bekar olmanın neredeyse "ayıplanacak" bir şey olduğu toplumumuzda, yalnız ve güzel kadın uzaylı gibi bir şeydir!
Zaten geçmişinde pek çok romantik ilişki yaşama ve erkekleri tanıma fırsatı bulmuş; bu yüzden de alkışı duymuş, ihaneti görmüştür.
Kimin ne olduğunu bilir, yalanlara kanmaz anlayacağınız...
Fazla ilgiden bunalmışlardır!
İş yerinde, mahallede, kafede, barda, arkadaş ortamında... Her erkeğin kendisine beklentiyle yaklaşmasından resmen bıkmıştır.
Erkeklerin ona sırf dış görüntüsü sebebiyle yaklaştıklarını bilir. Karakterine değer verecek biriyle karşılaşmayı bekler.
Zira onunla fazlasıyla uyumsuz, alakasız dünya görüşüne sahip tipler bile sırf güzel olduğu için ona yaklaşmaya çalışırlar.
Karakterini, görüşlerini, fikirlerini yok sayarlar.
Hangi zeki kadın buna tahammül edebilir ki?!
Kendisini koluna takıp ortamlarda gösteriş amaçlı "gezdirmek" niyetinde olan adamı gözünden tanır.
Aklı başında her kadın gibi o da bu tarz yaklaşımlardan tek kelimeyle tiksinir.
Güzel ve zeki olmasından dolayı, ona yaklaşabilme cesareti bulan erkekler genelde yüksek egolu ve ukala tipler olur.
Oysa zeki kadın yanına bir dost, anlaşabileceği bir insan, saygılı efendi bir birey ister.
Güzel olduğu için genelde "aptal" olduğu varsayılır. Görüntüsüne özen göstermek toplumumuzda hala "yüzeysellik" olarak algılanmaktadır zira...
Muhatap bile olmaz!
Öz güveni yüksek olduğundan, standartları da yüksektir. Kolay kolay taviz vermez.
Uyumlu olmadığı bir insanla ilişki kurmaya kendisini zorlamaz.
İşleri aceleye getirmeyi sevmez, aşkın onu bir köşede bekleyeceğini bilir!
Dolayısıyla öncelikleri farklıdır!
Sevgilisi olduğu halde kendisine yazılan erkekleri gördükçe, güvenini yitirmiştir.
Herkese kolay kolay güvenmesi zor olacaktır!
Kendisine büyük beklentilerle yaklaşan insanların, onun da sıradan biri olduğunu fark ettiklerinde hayal kırıklığına uğramalarından korkar...
Dolayısıyla onu çok abartan, yüksek gören insanlardan uzak durur.
Çevresindeki sorunlu ilişkiler ve çoğunlukta olan kaba saba erkekler onu soğutmuştur.
Hangimizi soğutmadı ki?!
Sonuç olarak; yalnızken de mutlu olunabildiğini görmüştür!
DENİZALTI
Askerliğini denizaltı personeli olarak yapan Temel kahvede denizaltını anlatıyormuş:
-Kocaman her tarafı kapalı demirden bir gemi. İşte biz o geminin içine giriyorduk, denizin 100-200 metre altına girip 1 hafta, 10 gün hiç çıkmadan gidiyorduk.
Herkesin ağzı açık Temeli dinlediğini gören Dursun birazda kıskanarak: Ula Temel demirden gemi denizin altına girerde nasıl su almaz Temel, evelemiş gevelemiş bir türlü izah edememiş, sonra Dursun'a dönerek;
- Ula Dursun sen denize giriyor musun?
- Giriyorum.
- Peki denize dalmıyor musun?
- Dalıyorum.
- Denizin dibine dalınca mabadına su kaçıyo mu?
- Yooo.
- İşte sistem aynu sistem...
AlkışlıYorum
Annemi yolcu etmek için kızlarımla birlikte otogardayız. Yanımıza yaklaşan hiç tanımadığımız bir erkeğin anneme doğru bakıp ''Ayrılık var mı teyze?'' sorusuna annem; ''Olmaz mı oğlum, olmaz mı kuzum, hem de nasıl ayrılık var, ciğerimi burada bırakıyorum, kızımı, torunlarımı bırakıp gidiyorum işte oğlum'' diye cevap veriyor. Adam anneme bir süre boş boş baktıktan sonra yürüdü ve bağırmaya devam etti: ''Ayvalık var mı , Ayvalık 22.00 otobüsüne son iki kişi kaldı, Ayvalık!''
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- Lütfi Albayrak
- Güzel, zeki ve yalnız kadın
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