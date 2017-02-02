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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 02 Şubat 2017, Perşembe

Değeri bilinmeyen flört dönemi

İlişkinin başlarında dolu dolu yaşadığımız kıymet bilinmesi gereken dönem: Flört Dönemi!
İlişkinin cicim ayları çok tatliş oluyor, yaptığınız her şeyden zevk alıyorsunuz. Fakat ilişkiniz ilerledikçe monotonlaşıyor artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.
Cicim aylarında nazik, kibar olan erkek, zamanla yerini yontulmamış oduna bırakıyor.
Üşüdüğün zaman ceketini çıkarıp veren adam, ilerleyen dönemlerde "İncecik giyinmeseydin" diyor. Hani bizim tanıdığımız kibar erkek?
Her gün çiçek, hediye vs.. alan erkek ilerleyen dönemlerde çiçeğin "Ç"sini almıyor!
Hatta ve hatta çiçekçinin önünden geçerken "Çiçek ister misin?" diye soruyor. İlk gün hediyeler, çiçekler havada uçuşurken daha sonra ne hediye ne çiçek geliyor.
Flört döneminde birbirinizin sesini duymadan uyuyamazken, daha sonra mesaj atmaya bile üşenir hale geliyorsunuz!
Birbirini her gün arayan, mesaj atan insanlar cicim ayları bittikten sonra mesaj atmaya üşenir oluyor.
Sık sık birlikte vakit geçiren insanlar, haftada bir buluşmaya başlıyor.
İlk günlerde kıyafetler bile özenle seçilirken daha sonra eline ne geçerse giyen insan haline dönüşüyoruz.
İlk zamanlar "Off giyecek hiçbir şeyim yok" derken ilerleyen zamanlarda neredeyse buluşmaya pijamayla gidecek hale geliyoruz.
Flört döneminde onu gördüğümüz zaman midemizde kelebekler uçuşurken, daha sonra bir şey hissetmemeye başlarız!
Flört döneminde elini tuttuğumuz zaman, gördüğümüz zaman midemizde kelebekler uçuşurken daha sonra artık sıradan bir şeymiş gibi geliyor bize.
Bütün heyecan bitiyor.
Bu yüzden flört döneminin kıymetini bilelim.
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KARAVANA
Teskere zamanı yaklaşmıştır. Aynı tertip askerlerden bazıları oturup karar alırlar. Bir daha saf asker Mehmet'e ayak isleri yaptırmayacaklardır.
Kararı Mehmet'e açıklarlar. Bu habere çok sevinen Mehmet yine de doğrulatmak için tek tek sorar:
- Sen Ali, ayakkabılarını bana boyattırmayacaksın değil mi?
- Evet.
- Sen Osman, benim sigaralarımdan otlanmayacaksın değil mi?
- Otlanmayacağım.
- Sen Hasan, çoraplarını bana yıkattırmayacaksın değil mi?
-Yıkattırmayacağım.
Herkesten gerekli yanıtı alınca Mehmet:
- İyi, bundan sonra ben de karavanaların içine işemeyeceğim.

AlkışlıYorum
Ailecek dışarda yemek yenir. Sohbetin ortasında ufaklık tuvalete gitmek için izin ister ve kalkar. 5 dakika geçer, yoktur. 10 dakika geçer yoktur. Masadakiler tam homurdanmaya başladığı sırada minik hanımefendi(!) gelir ve oturur. Artık aile bireyleri kendisine nasıl merakla baktıysa o muhteşem açıklamayı getirir. "Ne var? S.çtım!"
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