Yurt dışına gitmeniz halinde bilmeniz gereken 10 garip kural
♦ Bilgisayar Oyunları Yasağı, Yunanistan: 2002'de ilk olarak online kumar oyunları için getirilen bu yasak, daha sonrada tüm elektronik oyunlar olarak genişletilmiş. Bu yasak, sonrasında diğer ülkelerde "oyun Bağımlılığına Karşı Anneler" adında bir oluşumun başlamasına sebep olmuş.
Not: Türkiye'de ise bu yasak anneler tarafından "bilgisayarın fişini çekmek" ya da "interneti kapamak" şeklinde gerçekleşiyor.
♦ Domuzunuza "Napolyon" Adını Koyamazsınız, Fransa: Eğer Fransa'ya yerleşirseniz ve evcil hayvan olarak bir domuz beslemeye karar verirseniz, bu hayvana hangi ismi vermeyeceğinizi biliyorsunuz.
♦ Yastıklar da Silah Sayılır, Almanya: Yastıklar da Silah Sayılır, Almanya Almanya'da yastıklar "pasif silahlar" kategorisine girer. Cezası-yatarı ne kadar süreden başlar bilmiyoruz ama Almanya'ya gidince kimseye yastıkla saldırmayın lütfen.
♦ Burun Karıştırmak, İsrail: Yahudilere özgü Sebt gününde burun karıştırmak yasaktır. Çoğumuz bu yasağın "iğrençlik" nedeniyle olduğunu düşünsek de, bu yasak aslında burun karıştırmak sonucu kanama olabileceği ve bu günün kurallarını bozabileceği için konmuştur.
♦ Pantolon Giyme Yasağı, Svaziland: Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Svaziland'da yönetim diktatörlüktür.
King Mswati III tarafından yönetilen ülkedeki garip kurallardan birisi de kadınlara pantolon giyme yasağıdır. Eğer bir kadın halka açık alanda pantolon giyerken yakalanırsa, o pantolon askerler tarafından yırtılır ve kadın aşağılanırmış.
♦ Halka Açık Yerlerde Çiftleşme Yasağı, ABD: Kaliforniya'da okullara ve kiliselere 500 m mesafede hayvanların çiftleşmesi yasaktır. Şu an bu yasak için herhangi bir kolluk kuvvet birimi atanmamıştır. Bu durum da bu yasak neden var sorularını akıllara getirmektedir.
♦ Plakaya Göre Trafik Yasağı, Filipinler: Filipinler'de plakaları 1 ve 2 rakamları ile biten araçlar haftanın belirli günleri, belirli saatlerde trafiğe çıkamazlar.
♦ Evlilik Onuru Yasası, Japonya: Japonya'da iki erkek kardeşten büyük olanı, küçük kardeşin eşine evlenme teklif edebilirmiş (yengesine). Bu yasa Uzakdoğu'nun büyüklere saygı kültürünün günümüze yansımış şekli olarak nitelendiriliyor.
♦ Parlamentoda Ölme Yasağı, İngiltere: Birleşik Krallık'ta parlamentoda ölmek yasaktır (ölünce ceza mı alıyorsunuz onu bilemiyoruz). Uluslararası toplantılarda ülkeler arasında dalga geçilen bu yasa, yakın zamanda yürürlükten kalkmıştır.
ÇİRKİN
Temel bir salonda yalnız kaldığı çirkin bir kadına: Ne katar cüzelsinuz.
Kadın: Ben sizin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
Temel: Sizde benim cibi yapun yalan söyleyun.
HİTLER
Hitler'in gözü İngiltere'de ama oraya gitmesine imkan yok. Çünkü bir sürü tankı var ama savaş gemisi yok..
Bir gün yardımcıları ile Manş denizinin kıyısına geldiğinde "Denizi kurutup tankları karşıya geçirmek" gibi müthiş bir fikir geliyor aklına..
Ve hemen emir veriyor. Tüm Alman ordusu denize girecek ve denizin suyunu içip bitirecek...
Hitler emir verdimi akan sular durur..
Eline kaşık, kepçe, maşrapa alan tüm asker denize giriyor ve komutan emri veriyor.
- Bir iki üç iç...
- Bir iki üç iç...
- Bir iki üç iç...
Bu komutla askerler bütün gün deniz suyunu içiyorlar ve gece olunca istirahate çekiliyorlar. Bir hafta sonra müthiş planının ne halde olduğunu görmek üzere Hitler deniz kenarına geliyor. Görüyor ki denizde bir litre bile eksilme yok.. Tam dönüp komutanlarına bağıracağı sırada karşı sahillerden bir ses duyuyor...
- Bir iki üç çişşşşş...
- Bir iki üç çişşşşşş...
- Bir iki üç çişşşşşş...
ALKIŞLIYORUM
Üniversite yıllarımda evimiz çok temiz(!) olduğundan genelde sıkça böceklere rastlardık. Ev arkadaşım da ben de elimizle öldürmeye korktuğumuz için böcek ilacı aldık. Bir gün salonun ortasından bir böceğin geçtiğini görünce hemen böcek ilacını alıp üzerine sıktım. Böcek yürümeye devam etti. Bir kere daha sıktım, yine yürümeye devam etti. Ben de onunla beraber hem üzerine ilacı sıkıp hem de yanında emekleyerek ilerlemeye başladım. Salondan çıktık, koridoru geçtik. Yatak odasından içeri girerken böcek ilacı bitti... Sonrası karanlık... Gözlerimi açtığımda acil serviste kolumda serumla yatıyordum! Böcek arkamdan ne sevinmiştir be "Koskoca adamı devirdim bana bir şey olmadı" diye.
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- Lütfi Albayrak
- Yurt dışına gitmeniz halinde bilmeniz gereken 10 garip kural
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