Selfieci kızların en belirgin ortak özellikleri
Öncelikle, ördek surat selfienin olmazsa olmazlarındandır. Her birkaç selfiede bir mutlaka ördek surat vardır.
Bazı kızların ağızları yüzleri selfie çekene kadar aynı durduğundan foto çekimi bitince bile bir süre kendilerine gelemezler.
Selfie çekerken kızlar bazen kendilerini kasıp fotoyu beğenmez ve depresyona girebilirler.
Şuh olmak selfiede çok ama çok mühimdir.
Daha iyi bir çekim için telefonla yetinmeyen kızlar çoktur.
Güneş gözlüklerini unutmazlar asla. Yaz kış evde dışarıda fark etmez.
Göğüs çatalı mutlak surette görünmelidir. Çatalsız bir selfie ağaçsız bir ormana benzer.
Kime olduğu belli olmayan öpücükler de selfielerin vazgeçilmezleridir. Erkeklerin üstlerine alınmaları içindir.
Çevrede bir hayvan özellikle de kedi varsa selfiede konuk oyuncu rolünü oynar.
Yaz geldiğinde mutlaka bikinili selfiler çektirilir.
Gidilen her organizasyonda mutlaka selfie çekilmelidir. Spor müsabakası, konser vs fark etmez. Onlar araçtır, amaç selfiedir.
Kankalarla çekilen selfielerde hanımlar en güzel çıkan olmak için yarışır.
Bazen erotik pozlar içerisine de girebilirler. En çok beğeni alanlar da bu selfielerdir
Onca hazırlıktan sonra ellerin titremesi, selfienin bulanık çıkması intihar sebebidir.
Aynasız olmaz. Selfielerin büyük kısmı ayna karşısında olur. Özellikte umumi tuvalet aynası.
Saçlar boyanmış veya yeni bir şekil verilmişse ilk iş selfie paylaşmaktır.
Başkalarının denemediği ilginç pozları deneyen hanımların sayısı çoktur.
Selfie çektirmenin yeri ve zamanı yoktur. Güvenlik tarafından kovalanırken
Dişçide
Tuvalette
Hastahanede
Veya cenazede... Yer ve zamanlama mühim değildir.
SİNEMA
Bir gün Temel ve arkadaşı Dursun birlikte sinemada film seyrediyorlarmış.
Filmin en heyecanlı sahnesinde bir at, üzerinde adam olduğu halde hızla uçuruma doğru gidiyormuş. Tam bu sırada Dursun: Temel bence uçurumdan aşağıya uçacaklar, demiş.
Temel: Pence düşmeyecekler, demiş.
İki arkadaş iddiaya girmişler. Sonuçta uçurumdan aşağıya uçmuşlar ve Dursun iddiayı kazanmış.
Dursun: Temel pen hile yaptum, pen bu filmi daha önceden seyrettum, demiş.
Temel hemen atlamış : Haçen pende seyrettum da pok yiyenun aynu hatayu yapacağunu zannetmiydum, demiş...
AlkışlıYorum
Birkaç yıl kadar önce arkadaşımın ablası 5. evliliğini yapıyor. İmzalar atılmış sıra cüzdan verme törenine gelmiş, cümbür cemaat ayakta bir karnaval havası var. Fakat cüzdandan önce nikah memuru bir fidan çıkarıyor ve kısa bir konuşmanın ardından bu fidanı yeni evli çifte armağan ediyor. Hani olur ya, ortamdaki bir sürü kişi anlaşmış gibi bir anda susar ve sadece sizin sesiniz yankılanır. İşte tam o fidan muhabbetinden sonra yanımdaki arkadaşıma dönüp "Yahu bu kız böyle giderse yakında kendi adına orman kurar ha" dediğimde olmamalıydı bu sessizlik. Olmamalıydı.
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- Lütfi Albayrak
- Selfieci kızların en belirgin ortak özellikleri
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