Sınav sırasında klasik öğrenci hareketleri
Bir tür trans.. Bilgi kırıntılarını beyindeki uygun kıvrıma denk getirmek için olabilir. Belki bi tür tilt gibi.. ama korkutucu, otistik bir görünüm.
SORULARI SEYREDERKEN, ELİNİ YUMRUK YAPIP AĞZINA VURANLAR, YUMRUĞUNU ISIRANLAR:
Keşke çalışsaydım türü basit bir pişmanlık ve suçluluk hareketi olabileceği gibi, acı şokuyla hatırlatma çabası da olabili.
SOMUT NESNELERE BAKARAK İLHAM ALANLAR:
Uzun bir süre, öndekinin ensesine, boş karatahtaya, pencereden dışarıya ya da asistanın ayakkabisına bir süre baktiktan sonra gelen tuhaf bir ilhamla, birden kağıda saldırıp yazmaya başlıyanlar.
KIZLARDA, BİR DERİN NEFES ALIP, KALEMİ SAÇA GECİRİP, KAGIDA KAPANANLAR:
Tamam şimdi başlıyoruz! Saçtanmış meğer.."
SİLGİ PİSLİĞİNDE SİLİNMİŞ TİPLER
Silgi pisliğine bulanmış kollar, ağlamaklı, bıkkın hatta sinirli bir ifadeyle 1 tam sayfayı silmeye çalışanlar.
KALEMLE BÜTÜNLEŞENLER
Sırt dik, hafifçe yana eğilmiş kafayla, soruya guvenli bir mesafeden bakarken, eldeki kaleme heyecan verici harketler yaptıranlar.
ASİSTANA UZUN UZUN BAKIP KAFASINI KALEMLE KAŞIYANLAR:
Tabi o anda asistanı görmüyor olmalılar.
AĞIZDA KALEM TAŞIYANLAR:
İki el gereken durumlarda, (çantadan birşey çıkartmak gibi) kalemi Tarzan'ın bıçağını ağzında taşıdığı şekilde ağzına alanlar.
DELİLER:
Kendi kendine konuşup, tartışan, gülümseyenler (Bu da korkutucu olabiliyor)
HAYALGÜCÜ YÜKSEK OLANLAR:
Sınav sonuna kadar kafa kaldırmadan aralıksız yazan, ya cok çalışkan, ya da inanılmaz yaratıcılık ve hayalgücune sahip kişiler.
KOPYACILAR
Öndekinin kağıdına bakmaya çalışırken, asistanın bakışını hissettigi anda, asistanın hareketi algılamaması için vücudu kımıldatmayıp, gözlerini alakasız yere çevirmesi sonucu çıkan garip vücut şekli.
SAPAN
Bir deli sapana o kadar meraklıymış ki nerde lastik bulsa sapan yapıp evlerin camını kırıyormuş. Bir iki üç derken mahallenin iyice tepkisini toplamış bu deli.Ve bu deliyi hastanenin deliler bölümüne şıkayet etmişler. Deliyi tımarhaneye tıkmişlar. Aradan 1 yıl filan geçmiş. Ve hastahanenin başhekimi bu deliyi yanına çağırmış. Sormuş:
-Evladım sen buradan çıkmak istiyormuşsun.
-Evet efendim. Çıkmak istiyorum.
-Peki çıkıp ne yapacaksın?
-Evleneceğim efendim. Diyince deli başhekim şaşırır!
-Peki evlenip ne yapacaksın?
-Karımla gerdeğe giricem.
Başhekim heycanlanır!:
-Eeeee gerdeğe girip ne yapacaksın
-İlk önce gelinliği soyacam,ondan sonra kıyafetini.
Başhekim iyice heycenlanmıştır:
-Eeee ondan sonra.
-Atletini çıkartacağım
-Ondan sonra.
-Sütyenini çıkartacağım diyince başhekim iyice nevri dönmüştür.
-Eeeee ondan sonra ondan sonra
-Külotunu çıkartacağım. Diyince başhekim çıldırmıştır ve merakla:
-Ondan sonra ondan sonra.
-Külotunun lastiğiyle sapan yapacağım efendim.
AlkışlıYorum
Çocukları yakından tanımak için doldurduğum formda veliye, "Çocuğunuz herhangi bir şeyden korkuyor mu?" sorusuna "Yoh! Bi b.ktan korhmaz da bazı bazı ben dövüyom ondan korkuyo." cevabını dosyaya "Hayvanlardan korkuyor."diye yazdım. Sizce de en uygun cümle olmamış mı?
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- Lütfi Albayrak
- Sınav sırasında klasik öğrenci hareketleri
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