Karşınızdaki erkek bu hareketi yapıyorsa...
İşte erkeklerin 8 hareketle anlatmak istedikleri...
BU FİKİRLE İLGİLENDİĞİME EMİN DEĞİLİM:
Belki birlikte tatile gitme planı yaptınız ve bunu ona söylüyorsunuz. Eşiniz de kabul edercesine kafasını sallıyor ancak ellerini bir şekilde ağzına götürüyorsa bu, bu duruma biraz düşünceli yaklaştığının açık bir belirtisidir.
BİRAZ KISKANÇ HİSSEDİYORUM:
Eşinizle birlikte kalabalık bir yerde kutlama yapıyorsunuz ve siz tanıdık bir erkekle gülüşüp konuşurken arkanızdan gelip omzunuza dokunuyorsa bu "O benim, o yüzden uzaklaş" anlamına gelen bir harekettir.
Eşinize konuştuğunuz adamın yanında iltifat etmeniz veya muhabbete onu da dahil etmeniz, endişelenmesi gereken bir şey olmadığını kanıtlayacaktır.
SANA AŞIĞIM:
Siz kadehinizi tuttuğunuz an o da kaldırıyor. Siz sandalyenizde dikleşerek otururken aynısını o da yapıyor.
Hareketlerinizin eşleşmesi çok iyi bir işarettir diyor.
"Buna yetişkinlerin "taklit etme" oyununu derim. Bazı insanlar sizi dikkatle dinlediğini göstermek için kasten böyle davranırken eşinizle aranızdaki hareket uyumu onun size fiziken de ne kadar bağlı olduğunu ve ihtiyacınız olan her an sizinle olacağını gösteren doğal bir işarettir.
BEN HALLEDERİM:
Bir başka çiftle birlikte akşam yemeğine çıktığınızda ya da finans danışmanınızla bir toplantı yaptığınız sırada eğer elini sizin elinizin üzerine koyuyorsa bu, ortamda öne geçmek istediğini gösterir.
Özellikle de konuşmanın çoğunu siz yapıyorsanız bu işaret kendisinin de biraz söz hakkı istediğini gösterir.
ARTIK GİDEBİLİR MİYİZ, LÜTFEN:
"Ayaklar bir insanın nerede olmak istediğiyle ilgili önemli ipuçları verir" diyor. Eğer tüm vücudu olmasa da açısı kapıya doğru yönelmişse konuşmaya ne kadar hevesli görünürse görünsün kaçmaya hazır demektir.
GERÇEKTEN BUNALDIM:
"Köpeklerin tüyleri sinirli veya gergin olduklarında kalkar.
Biz de aynı şekilde hissettiğimizde ensemizde karıncalanma veya iğneleme hissederiz ve bu hareket işlerin çok yoğun ve baskılı olmaya başladığının işaretidir" diyor.
Eğer eşiniz hızla veya yavaşça ensesine doğru dokunuyorsa bu çok baskı altında hissettiğini ve rahatlatılmaya ihtiyacının olduğunu gösterir ya da sırt masajına.
BUNU ONLARA MI ANLATIYORSUN?
Vücut dili uzmanı Blanca Cobb'a göre; eğer ellerini ceplerinde tutuyorsa çarşaf altında yaptıklarınızı veya özel hikayelerinizi arkadaşlarına anlatmanızı istemiyordur.
Sıkıntılı hissettiğine işaret eder.
UTANGAÇ TEMEL
Temel derede yıkanırken, köyün çocukları hınzırlık yapıp dere kenarında bıraktığı elbiselerini alıp kaçmışlar.
Dereden çıkan Temel elbiselerini bulamayınca utancından elleriyle önünü kapayarak eve doğru koşmaya başlamış.
Uzaktan çırılçıplak, koşarak geldiğini gören babası seslenmiş:
"Ula Temel, ula benim salak uşağım, yüzünü kapasana, oni kim tanıyacak!!!"
AlkışlıYorum
Babam bir tamirat işi ile uğraşmaktadır.
- Baba ya o öyle olur mu? Alttan ittireceksin.
- Tövbe töbee.
- Ya baba bırak Allah Aşkına, o tornavidayla olmaz o, şununla yapsana.
- (Dayanamaz işi bırakır) Bak oğlum birgün dedenin dükkandayım, saat tamir ediyor rahmetli. Ben de omuzundan bakıyorum.
Dedim ki: "Baba şunu şöyle yap, bunu böyle yap", deden elindeki işi bıraktı, bana döndü, anlatmaya başladı:
Birgün devenin biri coşkun akan bir ırmağın kenarına gelmiş, maksadı karşıya geçmek.
Suya girmiş, yürümeye başlamış. Biraz açılınca akıntıdan ayakları yerden kesilir gibi olmuş o esnada korkudan yapıvermiş.
Deve bakmış ki b.ku suda batıp çıkıyor, girdaplara gire çıka, döne döne uzaklaşıyor, içinden geçirmiş:
"İşe bak yahu, s..tığım b.k bana yüzme öğretiyor."
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- Lütfi Albayrak
- Karşınızdaki erkek bu hareketi yapıyorsa...
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