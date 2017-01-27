Dinledikleri müziklere göre kızlar
Popçu kızlar gündemle ve çevresiyle yakından ilgili kızlardır. Duyarlı halleri aşk hayatlarına da yansır. Sevdiği kişiyle yakından ilgilenirler. Sevdiğinin her sorununda yanında olmaya çalışırlar. Spor tarzda rahat giyinmeyi severler. İlişkide de sorun çıkarmayan rahat ve anlayışlıdırlar.
Pop seven kızlar sizi fazlasıyla mutlu edebilirler.
RAPÇİ KIZLAR
İsyankâr ve asi bir yapıları vardır. Aşk hayatları genelde platonik olur. Aşkı daha çok acı çekmek için kullanırlar.
Onlara göre hayatta mutlu olmak için çok az sebep vardır. Konuşurken kaba ve argo kelimeleri seçerler.
Erkeklerin yaşam tarzına özentili davranışlara şahit olabilirsiniz.
Bir kız Rap müzikten hoşlanıyorsa onla çıkmadan önce biraz düşünmelisiniz.
METALCİ KIZLAR
Metal müziği genelde erkekler dinlese de bu müzik tarzına kalbini açmış kızlar da az değildir. Metal müziğin kendisi bir yaşam tarzıdır. Orta çağa ve günahlara sempati, yazılı kurallara antipati vardır. Hayata sürekli siyah bir pencereden bakarlar. Metal müzik dinleyen birinin sadece ruhunu dinlendirmek için bu müziği dinlemediğini bilmelisiniz.
Hoşlandığınız kız metalci ise onunla yaşayacağınız ilişki genel geçer kurallara uymayan bir tarzda olma ihtimali yüksektir.
HALK MÜZİĞİ SEVEN KIZLAR
Sevdiği adama koşulsuz bağlanmaya hazır kızlardır.
Aşka ve sevdiği adama gerekli saygıyı gösterirler. Evcimen bir yapıları vardır. Ev işlerinde ve yemeklerde başarılıdırlar.
Aile ilişkileri güçlü olduğu için sizin ailenizle de güçlü bağlar kurabilir. Bu kızlarla yaşadığınız ilişki sevgili boyutundan evlilik boyutuna geçebilecek bir ilişkidir.
ROCK & ROLL SEVEN KIZLAR
Rock'cı kızlar hayatı özgürce yaşamayı nosyon edinmiş kızlardır. Aşkın sorumluluklarını özgürlüğe vurulmuş kelepçe gibi hissedebilirler. Bu kızlar aşk ilişkisinden çok arkadaşlık ilişkilerini severler. Böylelikle alacakları sorumluluğun azaldığını düşünürler. Aşık olduğunuz kız böyle biri ise ilişkiyi sürdürmek için sürekli sizin taviz vermeniz gerekecektir.
TÜRK SANAT MÜZİĞİ SEVEN KIZLAR
Sessiz, sakin ve mülayim kişilerdir. Aşk hayatları çok hareketli değildir. Çoğunun hiç sevgilisi olmamıştır.
Olanların da çok uzun sürmemiştir. Aşkı daha çok notalarda aradıklarından gerçek aşkı uzun süre devam ettiremezler.
Böyle kızlarla aşk yaşayabilmek için hayatı ağır yaşamasını bilmelisiniz.
Notalar ruhunuza, aşkı kalbinize dokunsun! İyi günler dilerim.
kizlarsoruyor.com
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- Lütfi Albayrak
- Dinledikleri müziklere göre kızlar
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