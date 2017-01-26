90’larda çocuk olanları ayrıcalıklı yapan detaylar
♦ Kasetten Dinlenen Müzikler: Hele bir de sevgiliye hazırlanan karışık kasetler vardır ki asla unutulmaz.
Çocuk, genç hepimiz en az bir defa yapmışızdır.
♦ Futbol Sokak Arasında Oynanır: Akşam ezanı okunur, anneniz camdan balkondan size seslenir.Ama siz o maça öyle kaptırmışsınızdır ki bir türlü eve gidesiniz gelmez.
♦ Sabah Çizgi Film Çılgınlığı: Kızlar Şeker Kız Candy'i erkeklerde Tusubasa'yı nasılunutabilir ki?
♦ Yersiz Güzel Yerli Diziler: Özellikle bir Sıdıka'mız vardı ki akıllara zarar.
♦ Serdar Ortaç Şarkıları: Şimdi de bir şey değişti diyemeyiz Serdar Ortaç şarkılarında ama hiç biri bir açık büfe edası veren Karabiberim değil.
♦ Filmli Fotoğraflar: Amannn güneş görmesin yoksa film yanar...
♦ 7-8 Katlı çok fonksiyonlu plastik toplar: Tel örgülü bir yere girmesinin ardından hemen fıssss diye bir ses gelirdi.
♦ Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda semazen gibi dönen çatı antenleri: Hele bir de çatıya çıkıp bunu düzeltmek. İlk olarak balkondaydı sonra çatıya kadar yükseldi bu antenler.
♦ Mantar tabancası: Mahallenin kafası şişen teyzelerin bağırışı; 'Yeter be pat pat pat bu ne ya'
♦ Gazetelerin verdiği maketler: Kızılderili ve kovboy kasabasını kes yapıştır.
♦ Sinek ilaçlama arabası: Mahalle ye girişi ile birlikte bütün mahallenin çocuklarının ardına takmıştır öyle ki içinden koşarak geçmeyen yoktur sanırım.
♦ İş Eğitim derslerinde yapılan alçı kalıp: Bir de ev ekonomisi dersinde makrome örmek.
♦ Milli kol saatimiz: Okul da tenefüs saatine otomatik ayarlıdır
♦ Süper Baba: Flütle ile Süper Baba müziğini çalmak.
OTELCİ
Otelci Temel'in kapısını bir gece bir İspanyol asilzadesi çalmış.
- Boş odanız var mı?
- Kimsunuz?
- Jose de Santana de Monte Cristo de Santa Cruzo.
- Haa, pu kadar uşağu alacak yerum yok
FOTOĞRAF
Bir gün savcı, morga gelen cesetlere bakmış. Birinci ceset sırıtıyormuş, -Niye bu sırıtıyor? diye sormuş. Oradakiler de:
-Lotoda 6 bildi sevinirken kalpten gitti, demişler.
İkinciyi açmışlar o da sırıtıyomuş, -Niye bu da sırıtıyor? diye sormuş savcı. Oradakiler de:
-30 yıl sonra 1 trilyonluk iddiayı kazandı, sırıtırken gitti! demişler. Sıra Temel'in cesedine gelmiş, açmışlar kömür gibi sırıtan bir ceset çıkmış. Savcı sormuş:
-Bu niye böyle diye.. Oradakiler de:
-Aslında onu yıldırım çarpmış ama o fotoğraf çekiliyor sanmış, poz vermiş.
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- Lütfi Albayrak
- 90’larda çocuk olanları ayrıcalıklı yapan detaylar
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