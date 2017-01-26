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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 26 Ocak 2017, Perşembe

90’larda çocuk olanları ayrıcalıklı yapan detaylar

Hep denir ya 90'lar bir başkadır. İşte 90'ların başka olduğunu şimdiki çocuklar hiç bilmiyor. Biz de onları biraz aydınlatalım dedik! Günümüzün teknoloji ile büyüyen çocuklarının 90'lar çocuklarını kıskandıracak 6 şeyi hazırladık. İşte 90'larda Çocuk Olanları Ayrıcalıklı Yapan 15 Şey!
Kasetten Dinlenen Müzikler: Hele bir de sevgiliye hazırlanan karışık kasetler vardır ki asla unutulmaz.
Çocuk, genç hepimiz en az bir defa yapmışızdır.
Futbol Sokak Arasında Oynanır: Akşam ezanı okunur, anneniz camdan balkondan size seslenir.Ama siz o maça öyle kaptırmışsınızdır ki bir türlü eve gidesiniz gelmez.
Sabah Çizgi Film Çılgınlığı: Kızlar Şeker Kız Candy'i erkeklerde Tusubasa'yı nasılunutabilir ki?
Yersiz Güzel Yerli Diziler: Özellikle bir Sıdıka'mız vardı ki akıllara zarar.
Serdar Ortaç Şarkıları: Şimdi de bir şey değişti diyemeyiz Serdar Ortaç şarkılarında ama hiç biri bir açık büfe edası veren Karabiberim değil.
Filmli Fotoğraflar: Amannn güneş görmesin yoksa film yanar...
7-8 Katlı çok fonksiyonlu plastik toplar: Tel örgülü bir yere girmesinin ardından hemen fıssss diye bir ses gelirdi.
Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda semazen gibi dönen çatı antenleri: Hele bir de çatıya çıkıp bunu düzeltmek. İlk olarak balkondaydı sonra çatıya kadar yükseldi bu antenler.
Mantar tabancası: Mahallenin kafası şişen teyzelerin bağırışı; 'Yeter be pat pat pat bu ne ya'
Gazetelerin verdiği maketler: Kızılderili ve kovboy kasabasını kes yapıştır.
Sinek ilaçlama arabası: Mahalle ye girişi ile birlikte bütün mahallenin çocuklarının ardına takmıştır öyle ki içinden koşarak geçmeyen yoktur sanırım.
İş Eğitim derslerinde yapılan alçı kalıp: Bir de ev ekonomisi dersinde makrome örmek.
Milli kol saatimiz: Okul da tenefüs saatine otomatik ayarlıdır
Süper Baba: Flütle ile Süper Baba müziğini çalmak.

OTELCİ
Otelci Temel'in kapısını bir gece bir İspanyol asilzadesi çalmış.
- Boş odanız var mı?
- Kimsunuz?
- Jose de Santana de Monte Cristo de Santa Cruzo.
- Haa, pu kadar uşağu alacak yerum yok

FOTOĞRAF
Bir gün savcı, morga gelen cesetlere bakmış. Birinci ceset sırıtıyormuş, -Niye bu sırıtıyor? diye sormuş. Oradakiler de:
-Lotoda 6 bildi sevinirken kalpten gitti, demişler.
İkinciyi açmışlar o da sırıtıyomuş, -Niye bu da sırıtıyor? diye sormuş savcı. Oradakiler de:
-30 yıl sonra 1 trilyonluk iddiayı kazandı, sırıtırken gitti! demişler. Sıra Temel'in cesedine gelmiş, açmışlar kömür gibi sırıtan bir ceset çıkmış. Savcı sormuş:
-Bu niye böyle diye.. Oradakiler de:
-Aslında onu yıldırım çarpmış ama o fotoğraf çekiliyor sanmış, poz vermiş.

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