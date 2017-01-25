Borçluların alacaklılarına söylediği yalanlar
İşte bunlardan birkaç örnek:
"Şu Aralar Elim Biraz Sıkışık"
Elini nereye sıkıştırdığı belli değildir.
Bakarsınız arabayı yenilemiştir, ancak size olan üç kuruşluk borca gelince ipe un serer.
"Ben Sana O Parayı Ödedim Diye Hatırlıyorum Ama..."
İşte bu yüzsüzlükte son noktadır. Ödedim deyip kurtarmaya çalışır.
"Sıkıntı Yok. Haftaya Paran Elinde"
Haftaya parayı almaya gittiğinizde randevuyu bir hafta sonrasına erteler.
"Yuh! Benim Borç Kesinlikle Bu Kadar Değildi"
Ödemediği gibi sizi yalancı konumuna sokar. Miktarı azaltmaya çalışır. Hafızasını yitirmiştir sanki.
"Bir Yerden Toplu Para Bekliyorum. Gelsin Ödeyeceğim"
Bir yerden gelecek toplu paranın geleceği o bir yer hayal alemlerindedir. Paranın üzerine soğuk su içmekte fayda vardır.
"Ağbi, Ben de Tam Seni Arıyordum"
Kim bilir ne küfürler etmiştir adınızı telefon ekranında gördüğünde.
"Kaçmıyoruz Ya, Ödeyeceğiz Elbet"
Kaçtı.
"Maaşı Alır Almaz Hemen Ödeyeceğim, Söz"
O maaş hiç alınmaz.
"Tam Sana Parayı Ödemeye Geliyordum, Yolda Çaldırdım Yav"
Canın sağ olsun denir. Ne gelir elden başka?
"Cenazemiz Vardı, Aklımdan Çıkmış. Kayınpeder Sizlere Ömür"
Aynı kayınpeder bir önceki borçta da ölmüştü.
"Ağbi Benim de Alacaklarımı Ödemediler. Yoksa Paran Çoktan Elindeydi"
Alacağı falan yoktur. Bahsettiği adamlar borç taktığı diğer adamlardır.
"Ağbi Ben Seni Sonra Arayayım, Şarjım Bitiyor"
Saf gibi beklemeyin aramasını.
"Şu An Şehir Dışındayım. Dönünce İlk İş Ödeyeceğim"
Şehir dışında falan değil. Evinde yatıyor eleman.
"Kalbimi Kırıyorsun. Benim Ne Zaman Borç Takıp Kaçtığım Görülmüş?"
Tabii ki, her zaman.
haberself.com
HIYAR
Adamın biri adını değiştirmek için mahkemeye başvurmuş.
Hakim sormuş:
-Adın ne?
Adam cevap verir:
-Ahmet Hıyar , efendim...
Hakim:
-İsim değişikliği istemekte haklısın evladım...Peki yerine ne istiyorsun?
Adam:
-Mehmet Hıyar....
AlkışlıYorum
Gece, geçirdiği trafik kazası sebebiyle acile getirilen hastanın yakınları odaya doluşmuşlar. Kontrole gelen doktor hemşirelere dönerek "Hastayı gözleme alın" deyip odadan çıkıyor. Peşinden bütün hasta yakınları da odayı boşaltıyor. Hastayla ilgilenmeye başlıyoruz. Aradan on beş dakika geçiyor, odanın kapısı aralanıyor. Hasta yakınlarından biri elinde sıcacık bir gözlemeyle odaya girip usulca hemşireye yaklaşıyor: "Doktor bey gözleme alın dediydi, bunu nereye bırakayım? Siz mi yedirirsiniz anası mı gelip yedirsin?"
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Borçluların alacaklılarına söylediği yalanlar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Askerden dönen abilerin anlattığı anılar 24 Ocak 2017, Salı Askerden gelen ağabeylerimiz nedense sürekli benzer anıları anlatırlar bize. Hepsi askerde normal askerlerin yapamayacakları...
- Dizi dizi erkekler 23 Ocak 2017, Pazartesi Ekranlara bakarak ortalama bir erkeğin yapması gereken işleri görünce aklınız biraz karışabilir, bunları üniversite...
- Hemen hemen her çiftin yatakta çektiği büyük sıkıntılar 22 Ocak 2017, Pazar Bana olmuyor demesin kimse. Herkesin başına gelen şeyler bunlar. Benim de çok geldi eminim sizin de gelmiştir. ...
- İnsanı doğduğuna doğacağına pişman eden trajikomik durumlar 21 Ocak 2017, Cumartesi Sayacağımız bu durumlar içinden en az bir tanesini mutlaka yaşamışlığınız vardır. Hatta öyle ki bunları yaşadıktan...
- Atari oyunları ile büyümüş efsane nesil 20 Ocak 2017, Cuma TV kanallarındaki haberlerin başlama saatlerini ezberleyip Süper Mario'ya ona göre başlamak. Duck Hunt'un ördeğini...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Askerden dönen abilerin anlattığı anılar
- Dizi dizi erkekler
- Hemen hemen her çiftin yatakta çektiği büyük sıkıntılar
- İnsanı doğduğuna doğacağına pişman eden trajikomik durumlar
- Atari oyunları ile büyümüş efsane nesil
- Ayrılık sonrası kızların tepkileri
- Daima çocuk kalan insanlar
- Tahammül sınırlarını zorlayan bekleme anları
- Telefonun başında çaresiz bekleten durumlar
- Kaynana güdümlü nişan bohçası