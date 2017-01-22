Hemen hemen her çiftin yatakta çektiği büyük sıkıntılar
Deli uyuyan o adamların kolları yok mu?
Resmen suratınızı yumruklarlar gece vakti.
Hele bazı arkadaşlar dirsek geçirmiyor mu gecenizi dayak yemekten beter eder.
Uykunuzun en tatlı anında hayvan gibi uyandırılmak çok can sıkıcı olabiliyor.
- Lale, Laleeee uyansana kız.
- Ne var Hilmi ne var? Niye uyandırıyorsun.
- Bir tıkırtı duydum. Sende duydun mu?
- Hilmi git bak ben mi bakacam.
Nefes alıp verirken partnerinizden çıkan o ağız kokusuna ne demeli... Öfffff abi o nedir lağım çukurunda yaşıyor gibi hissettirir.
Üzerinizden battaniyeyi veya yorganı alıp kendi üstünü örten canlılar da var. Valla ben çözümü söyleyeyim tek kişilik battaniyeye kendinizi kundak yapın.
Üstüne üstlük elektrikli testere gibi yüksek oktavdan horlama sesi de geliyorsa... Bir de uyandırırsın inanmazlar.
-Hilmi, Hilmiii.
- Haaaa ne oldu bir tıkırtı mı var ne oldu aşkım.
- Tıkırtı mı? Cazırtı var. Horluyorsun Hilmi.
- Ne horlaması ben hayatta horlamam...
Kimisi de sizi resmen yataktan iter.Uykulu insana yapılır mı zaten insancık arada bir rüyasında boşluğa düşüyor ve ödü patlıyor.
Pazar sabahı partneriniz alarmı sabahın 9'una kurmuşsa tokatlayasınız gelir. Bir de sen uyanırsın o uyanmaz ya suyu al dök başından aşağı.
Uyumak için uygun pozisyonu bulamamak da ayrı bir sıkıntı. Zel zele gibidir. Oraya buraya dönüp durur. Hatta yatakta hoplayan bile var.
Bazı insanların elleri ayakları da buz gibi oluyor. Size dokundukça üşüyorsunuz. O an sizde partnerinizden buz gibi soğursunuz.
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- Lütfi Albayrak
- Hemen hemen her çiftin yatakta çektiği büyük sıkıntılar
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