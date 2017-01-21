İnsanı doğduğuna doğacağına pişman eden trajikomik durumlar
Toplu taşımadaki o şişman teyze...
İster ayakta durun ister koltukta oturun, sizi sıkıştırmak için ekstra bir çaba harcadığı kesin.
Sensörlü tuvalet ışığı.
Tam oturdunuz rahatlayacaksınız bir anda bir karanlık. İşte o karanlık sizin hayatınızı da aynı anda karartır. Sensörü yeniden faaliyete geçirmek için şekilden şekile girmek de cabası...
Hayır komik olan ne?
Dersin ortasında arkadaşınızla aranızda bir konu oldu ve gülüşmeye başladınız. İşte o an bir ses duyulur! "Komikse söyleyin biz de gülelim"
Ne güzel çıkmışsınız.
Çektirdiğiniz ama arkadaşınızın beğendiği için beğenmeseniz de sosyal medya hesabınıza atmakzorunda kaldığınız o resmin altına yapılan o kahreden yalan yorum
Annenizin kızlık soyadının bilmem kaçıncı harfi Bankalar, mobil hat operatörleri vs. vs. daha birçok yere özel bir işiniz düştüğünde güvenliğinizi sağlayan tek şey annenizin kızlık soyadıdır.
Hararetli bir tartışmanın neticesinde o malum küfrü karşı tarafa söyleyememiş olmanın verdiği rahatsızlık..
Sevgiliniz ile tartışma esnasında yanlış anlaşışmaya müsait bir şey söyledikten sonra "aşkım valla öyle demek istemedim" diyerek durumu toparlamaya çalışmak.
Büyük bir özen ve titizlikle uzattığınız sakal yada bıyığınızı uzun bir aradan sonra kesince ayna da sıfatınızı görünce gözlerinize inanamamak.
Gün içerisinde har vurup harman savurup sigara içip gece olduğunda sigara krizine girmek...
Maaşınızı alıp 1 gün içerisinde afiyetle yedikten sonra cebinizde yalnızca 1 aylık yol paranızın kaldığının farkına varmak...
Otobüste yer verdiğiniz yaşlı teyzenin 1 durak sonra inmesi ve başka birisinin oraya oturduğunu görmek...
BOŞ
"Neden ayaklara kan gitmez" isimli komik fıkrayı okumanızı gerçekten tavsiye ederiz.
Bir öğretmen kan dolaşımı üzerine ders anlatıyordu.
Konuyu daha iyi açıklamaya çalışarak şöyle dedi:
"Şimdi sınıf, eğer başımın üzerinde durursam, bildiğiniz gibi kan başıma iner ve yüzüm kıpkırmızı olur."
"Evet" dedi sınıf.
"O zaman, neden ben olağan pozisyonda ayakta dururken kan ayaklarıma gitmiyor?"
Küçük bir oğlan bağırdı:
"Çünkü ayaklarınız boş değil."
AlkışlıYorum
Huzurlarınızda tanesi bir buçuk lira olan atletlerin üç tanesini beş liraya almak için pazarlık eden annem ve "Abla kurtarmaz" diyen pazarcı. Alkışlarınızla efendim tencere ve kapak!
Altına kaçıran 2,5 yaşındaki yeğenime annesi kızıyor ve bir daha yaparsa ağzına acı biber süreceğini söylüyor. Yeğenimden hepimizi koparan müthiş cevap gecikmiyor: "Niye, ağzımla mı işedim sanki?"
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- Lütfi Albayrak
- İnsanı doğduğuna doğacağına pişman eden trajikomik durumlar
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