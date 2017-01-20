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  1. Ayrılık sonrası kızların tepkileri
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 20 Ocak 2017, Cuma

Atari oyunları ile büyümüş efsane nesil

TV kanallarındaki haberlerin başlama saatlerini ezberleyip Süper Mario'ya ona göre başlamak.
Duck Hunt'un ördeğini vuramayınca, sinsi sinsi gülen köpeğin yüzünden sinir krizelerine girerek tabancıyı ekrana dayamak.
İstenmeyen komşu çocuğu atari oynamaya geldiğinde adaptör çok ısındı diyerek atariyi kapatmak.
Arkadaşlar arasında belli periyotlarla yapılan atari kaset takasları.
90 tank oyunundaki kartalı adeta plevne gibi savunarak kahramanlık destanı yazmak.
Kaptan Tsubasa oynunda kaleden kaleye giderken adeta kıtalar arası yolculuk yapmak.
Atariler bir dönemin vazgeçilmez sünnet hediyeleri arasındadır. Öyle ki erkek çocukları sırf atari bahanesi ile sünnet olmaya ikna edilebilirdi.
Annelerin muhakkak ki "Adaptör ısındı yeter artık soğusun yine oynarsınız" telkini ile oyuna ara verip adaptörü soğutma girişimlerine başlamak. Sonrasında ise buzdolabında adaptör soğutma çabaları...
Atari kaseti çalışmadığında muhakkak bir kere kaseti çıkartıp kaset soketi yerini üfleyerek tamir girişimleri...
Süper Mario'da ilk prensesi kurtardığında dünyayı kurtardığını zannetmek....
Bomberman ve Pacman oynarken dış dünya ile bütün bağları kopartarak tamamen oyuna konstantre olmak.
Oyunlarda geçilemeyen bölümler için gerektiğinde işin ehli olan komşu çocuğu yada büyüklerden yardım almak.
Çok fazla oynandığında ya televizyonun ya da atarinin bozulacağına inanmak.
Circus oyununda seviye ilerledikçe zorlaşan ateş çemberlerinden geçemedikçe şekilden şekile girerek adeta takındı haline getirmek..
Bonus : Üzerinde 9999999 Game yazan atari kasetlerini alıp içerisinde yalnızca 15 tane oyun olduğunun farkına varmak.

AlkışlıYorum
Oğlum bazen o kadar yaramazlık yapıyor ki yarışma düzenlense açık ara birinci olur. Öyle zamanlarda "Şimdi bayılacağım" diyorum, paşamdan cevap gecikmiyor: Bayılacağım, bayılacağım diyorsun. Bir şey olmuyor, bayıl artık da kimse bana karışmasın!
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