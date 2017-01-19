Ayrılık sonrası kızların tepkileri
♦ Şok Olan Tip Güzel olamazlar fakat bu tipler haberi alınca şoka girerler şaka yaptığınızı zannederler ama iş işten geçtikten sonra en çok üzülen tiplerdir diyebiliriz.
♦ HiçBir şey Olmamış Gibi Takılan Tip Onlar için hava hoştur tıpkı beyinlerinin boş olduğu gibi... Ertesi gün yeni birini kesinlikle bulurlar.
♦ Egoist Tipler 'Ben seni terkettim sen beni terkedemezsin, kimse beni terketmedi sadece ben bıraktım tamam mı?' tarzında mottoları kullanan terkedilmeyi yediremeyen tiplerdir. Bir zararları olmaz sadece son kez çirkefliklerini konuştururlar ve olay kapanır.
♦ Egoist ÇİRKEF Tipler Bunlar en tehlikeli olanları değildir.
Sadece aslında en zavallı olanlarıdır kalpleri çok fena kırılmıştır. Bunu üzüntü olarak gösterse de kendini sonradan yerini öfke ve nefrete bırakır. Genelde ulaşamayacakları kaslı, yakışıklı, yabancı erkeklerine ilgi duymaya kendilerini yüksekte görmeye başlarlar ve sanal ortamda boş boş takılırlar.
Bir sürü sosyal hesapları da vardır bunların.
♦ Belalı Tipler Bu tipler terkedildikten ertesi gün keş abileri ve topladıkları adamlardan dayak yeme ihtimaliniz yüksek olandır.
Bunlar sadece fiziksel hasara çalışırlar bi süre gözden uzak olun onlar birkaç güne kendi standartlarında birilerini bulup sizi unutacaklardır.
♦ Entrikacılar Türkiyede soyu tükenmiştir belkide çok az sayıda korumaya alınmış olabilir bilemiyorum ama dizi ve filmlerden biliyorsunuzdur. Genelde zengin olurlar ve onları terkeden erkekleri bitirmek için herşeylerini ortaya koyarlar, ayrıca son derece güzellerdir. haberself.com
ŞAPKACI
Şapka satarak geçinen bir adamın yolu bir gün bir ormana düşmüş. Bir süre yürüdükten sonra sıcaktan ve yorgunluktan bunalmış, bir ağacın altına oturmuş, şapkalarla dolu sepetini de yere koymuş, ve uykuya dalmış...
Bir kaç saat sonra adam tuhaf sesler duyarak uyanmış. Bir de bakmış ki yanındaki sepet bomboş, şapkalar gitmiş! Bir de kafasını kaldırıp ağaca bakmış ki, ağacın dallarında bir sürü maymun, her birinin kafasında adamın şapkaları...
Adam düşünmeye başlamış:
-Ben şimdi ne yapacağım, şapkaları bu maymunlardan nasıl alacağım...?
Düşünceli bir şekilde kafasını kaşırken bir bakmış, maymunlarda adamın taklidini yapıyorlar kafalarını kaşıyorlar. Adam ellerini havaya kaldırmış, maymunlar da aynısını yapmışlar..
Derken adam ne yapacağını bulmuş. Kendi başındaki şapkasını çıkartıp yere atmış, tabii maymunlar da kafalarındaki şapkaları hemen yere atmışlar. Adam böylece bütün şapkaları toplayıp sepetine koymuş...
Aradan 50 yıl geçmiş... Artık adamın bir torunu varmış, o da dedesi gibi şapka satıcısı olmuş... Günlerden bir gün onun da yolu aynı ormana düşmüş. Hava yine çok sıcakmış ve genç adam bir ağacın altına oturmuş, şapkalarla dolu sepetini yanına koymuş ve uykuya dalmış... Bir saat sonra uyanmış bir de bakmış sepetin içinde şapkalar yok.
Derken tuhaf sesler duymuş bir de kafasını kaldırmış ki ağacın üstünde bir sürü maymun, hepsinin kafasında birer şapka...
Adam düşünmüş:
-Dedem yıllar önce bana bir hikaye anlatmıştı.
Ne yapacağımı çok iyi biliyorum...
Adam kafasını kaşımaya başlamış, maymunlar da aynısını yapmışlar...
Adam ellerini havaya kaldırmış, maymunlar da ellerini kaldırmış ve adam gülümseyerek kendi başındaki şapkayı çıkarmış yere fırlatmış...
O anda maymunlardan biri ağaçtan inmiş, adamın yere attığı şapkayı kapmış, adama da bir tokat atmış ve :
-Senin deden var da bizim yok mu?
ALKIŞLIYORUM
Hayvanlara özel ürünlerin satıldığı bir dükkanda, eski sevgilimle karşılaştım. İlk başlarda çok yakın arkadaştık daha sonra sevgili olmuş ve yürütemeyeceğimizi anlayınca sarılarak dostça ayrılmıştık. Köpeğini severken boynundaki köpek tasmasında kendi adımı görünce ufak çaplı bir şok geçirdim. Ama esas şok elindeki pire tasmasını tezgahtaki bayana sallayıp "Onu çok seviyorum ama bu onun uyuz olduğu gerçeğini değiştirmiyor" deyip ve köpeğini de peşinden sürükleyerek çıkmasıydı dükkandan.
Ayrılırken birebir aynı cümleyi bana söylemişti.
O an peşinden koştum ama yetişemedim. Şimdi buradan sormak istiyorum: Hani kin gütmek yoktu lan, hani?
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Ayrılık sonrası kızların tepkileri
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Daima çocuk kalan insanlar 18 Ocak 2017, Çarşamba Öncelikle 'çocuk ruhlu' olmanın 'olgun olmamak' anlamına gelmediğini bilirsin; yeri ve zamanı geldiğinde tüm sorumluluklarını...
- Tahammül sınırlarını zorlayan bekleme anları 17 Ocak 2017, Salı İnsan hayatının 26 yılı uykuda geçiyormuş. Oh temiz. Ne yorgunluk yapıyor, ne stres. Rüyalarıydı, hayalleriydi,...
- Telefonun başında çaresiz bekleten durumlar 16 Ocak 2017, Pazartesi Akıllı telefonlarımız her şeyimiz. Zamanımızın bütün çoğunluğu onlarla geçiyor. E haliyle onlar elimizdeyken...
- Kaynana güdümlü nişan bohçası 15 Ocak 2017, Pazar Yeni evleneceklerin, kafasından nişan töreni geçenlerin en yakın dostu olmaya devam ediyoruz. Sırada adetlerimizin...
- Memleketçi insanların ortak özellikleri 14 Ocak 2017, Cumartesi Ülkemizde en yaygın olan şeylerden biri kuşkusuz memleketçilik! Doğusundan batısına herkes memleketine çok derin...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Daima çocuk kalan insanlar
- Tahammül sınırlarını zorlayan bekleme anları
- Telefonun başında çaresiz bekleten durumlar
- Kaynana güdümlü nişan bohçası
- Memleketçi insanların ortak özellikleri
- Bankacıların duymaktan bıktıkları
- Erkeğin hoşlandığı kızdan asla duymak istemeyeceği yürek yakan cümleler
- Eski sevgilinizi geri kazanmada asla işe yaramayacak olan yöntemler
- Türk erkeğine bunları söyleme sakın
- İnsanların gereksiz yere övündüğü şeyler