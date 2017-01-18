Yol Durumu
  1. Tahammül sınırlarını zorlayan bekleme anları
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba

Daima çocuk kalan insanlar

Öncelikle 'çocuk ruhlu' olmanın 'olgun olmamak' anlamına gelmediğini bilirsin; yeri ve zamanı geldiğinde tüm sorumluluklarını yerine getirirsin.
Hayatın olumsuz yanlarını görüp üzülsen de daima hayattan tat almaya çalışırsın.
Çizgi film izlemek için illa ki çocuk olmak gerekmediğini bilip ara sıra keyifle izleyebilirsin.
Bazen kendini kaptırıp uzun uzun hayallere dalar ve bundan da bir hayli keyif alırsın.
Çocuk ruhlu olmanı kimileri eleştirse de onlara aldırış dahi etmezsin.
İçindeki çocuk seni hep eğlenceli tutar, enerjin bitmez ve bu sayede herkesle kolaylıkla anlaşabilirsin.
Bazı durumlarda iki dakika ciddi olman gerekse bile içinden bir gülme isteği gelmesine engel olamazsın.
Kaç yaşına gelmiş olursan ol hala kek hamurunu sıyırmaktan, kremalı bisküvinin önce kremasını yemekten vazgeçemezsin.
Kim ne diyecek diye umursamazsın; istediğin gibi giyinir, istediğin gibi davranırsın.
Başkalarını mutlu edemeyen küçücük mutluluklarla bile yeterince mutlu olabilirsin.
Çocuklarla vakit geçirmek hoşuna gider, onlarla kolaylıkla empati kurabilirsin.
Hayata karşı sürekli bir çocuk merakı içerisindesindir, öğrenme isteğini asla tüketmezsin.
Bazen sonuçları hüsranla bitse de insanlara güvenmekten bir türlü vazgeçemezsin ve hep bir ikinci şans verirsin.
İçinde bulunduğun andan keyif alsan da zaman zaman geçmişe fazla özlem duyarsın.
Ve hiçbir zaman yapmacık davranamazsın, için dışın birdir.
Sokrates amca bile söylemişse bize daha fazla söz söylemek düşmez.
"Dürüst bir insan daima çocuk kalır."
onedio.com

GERÇEK KESİT
1960'lı yıllar! Elazığ Akıl Hastanesi'nden personelin bir ihmali sonucu bütün deliler kaçar, Elazığ'ın cadde ve sokaklarına dağılırlar. Toplam 423 deli kaçmıştır. Mülki makamlar panikler, başhekime koşup "Doktor bey ne yapalım?" diye sorarlar... O zamanın ünlü doktoru Mutemet Bey hastanenin başhekimidir. Mutemet Bey, "Bana bir düdük verin ve arkama yapışarak gelin" der... Doktor önde birkaç personeli arkasında kara trencilik oynayarak bütün Elazığ'ı "çuf çuf" nidalarıyla dolaşırlar. Başhekimin tahmini tutmuştur, bütün deliler bu kuyruğa girer vagon olurlar... Lokomotif, yani başhekim Mutemet bey yönünü hastaneye çevirince tüm kaçan deliler hastaneye geri dönmüş olurlar.. Sorun çözüldüğü için mülki makamlar ve doktorlar, trencilik oynayıp hastaneye döndükleri için de deliler hallerinden çok memnundur.. Ancak esas sorun akşam yoklama yapıldığı zaman ortaya çıkar. Hastaneye trencilik oynayarak gelenlerin sayısı 612 kişidir!

AlkışlıYorum
Bir tanıdığımızın 10 yaşındaki oğlunun Google'da arattığı cümle: "Çıplak kadın resimleri". Çıkan sonuçlar beklentisini karşılamamış, kendisini memnun etmemiş olacak ki azmetmiş, aramaya devam etmiş: "Çırılçıplak kadın resimleri!"

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